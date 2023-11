Ianis Hagi: "S-a simţit calificarea la golul meu”

Fotbalistul Ianis Hagi a declarat, la finalul meciului cu Israel, câştigat de România cu 2-1, că "tricolorii" merită să participe la EURO 2024 după parcursul din preliminarii.

"S-a simţit calificarea la golul meu, mai ales că era şi repriza a doua. Ne-am simţit pregătiţi pentru această calificare. În coincidenţă nu cred, cred în destin. Eu sunt muncitor, muncesc de mic, acest grup a muncit de mult timp, am reuşit să facem acest grup şi la echipa mare. România a fost pregătită încă de la primul meci, s-a văzut asta şi cred că suntem pe merit la EURO", a declarat Hagi la Prima TV.

El a precizat că România a gestionat foarte bine situaţia de la meciul cu Israel, chiar dacă a fost condusă cu 1-0, din minutul 2.

"Suntem fericiţi, mesajul pe care am vrut să-l transmitem suporterilor a fost că România este pregătită şi am reuşit să ne calificăm. Nu cred că a schimbat foarte mult situaţia golul lor, am spus că suntem conştienţi unde suntem, am gestionat bine momentele şi ne-am adaptat bine situaţiilor. Aveam un plan, ştiam că trebuie să continuăm planul şi că la un moment dat vor veni şi golurile. Rămâne să jucăm acum pe Arena Naţională cu stadionul plin şi să încercăm să îi facem fericiţi pe fani, ştim că am reuşit să-i facem fericiţi în seara asta şi asta ne doream", a mai spus Hagi.

Naţionala de fotbal a României s-a calificat la EURO 2024, după ce a învins echipa Israelului cu scorul de 2-1 (1-1), sâmbătă seara, pe Pancho Arena din Felcsut (Ungaria), în penultimul său meci din Grupa I a preliminariilor.

România, care avea nevoie de un punct pentru a se califica, va fi pentru a şasea oară la turneul final al Campionatului European, după ediţiile din 1984, 1996, 2000, 2008 şi 2016.

Neînvinsă după nouă meciuri, România este liderul grupei, după ce Elveţia a remizat acasă cu Kosovo, 1-1. România va juca marţi ultimul meci din grupă, pe Arena Naţională, contra Elveţiei (21:45).

