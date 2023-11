România și Israel, în aceeași grupă la Euro 2024? Cum e posibil

Naţionala de fotbal a României s-a calificat la EURO 2024, după ce a învins echipa Israelului cu scorul de 2-1 (1-1), sâmbătă seara, pe Pancho Arena din Felcsut (Ungaria), în penultimul său meci din Grupa I a preliminariilor.

România, care avea nevoie de un punct pentru a se califica, va fi pentru a şasea oară la turneul final al Campionatului European, după ediţiile din 1984, 1996, 2000, 2008 şi 2016.

În schimb, Israel e deja eliminată în grupa preliminară, însă va mai putea ajunge la Euro 2024 prin intermediul play-off-ului din Liga Națiunilor B.

Astfel, în primăvara anului viitor, Israel va disputa un turneu în patru (semifinale și finală), câștigătoarea urmând să ajungă la Euro.

Dacă România va câștiga grupa și își va menține poziția în urna a doua la tragerea la sorți, atunci e posibil ca tricolorii să joace din nou cu Israel la turneul final, câștigătoarele din play-off fiind plasate în urna a patra.

🇳🇴 Erling Haaland and Norway will NOT play at EURO 2024!

Due to Israel securing place in the Play-offs, Norway can't reach the Play-offs anymore.

Besides Israel, Greece and Poland also mathematically secured places in the Play-offs tonight. pic.twitter.com/XqkvBgjWK1