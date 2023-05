Primarul suspendat al Bacaului, Romeo Stavarache, pus sub control judiciar - nu are voie sa-si exercite functia

Primarul suspendat al Bacaului, Romeo Stavarache, aflat in arest la domiciliu, a fost pus sub control judiciar, vineri, de Curtea de Apel Bacau, printr-o decizie definitiva, insa instanta i-a interzis sa isi exercite functia sau sa intre in sediile Primariei si Consiliul Local.

Curtea de Apel Bacau a inlocuit, vineri, masura arestului la domiciliu cu cea a controlului judiciar pentru primarul suspendat al municipiului Bacau, Romeo Stavarache, dupa ce acesta a contestat o hotarare din 28 martie a Tribunalului Bacau, prin care ii era prelungit cu 30 de zile arestul la domiciliu, potrivit News.ro.

Instanta i-a interzis insa lui Stavarache sa mai ocupe functia de primar sau sa intre in sediul Primariei si al Consiliul Local Bacau.

"Pe timpul controlului judiciar, impune inculpatului sa respecte obligatia sa nu se deplaseze la sediile Primariei municipiului Bacau si Consiliului Local al municipiului Bacau ori in locatiile in care se desfasoara sedintele Consiliului Local al muncipiului Bacau si sa nu exercite functia de primar al municipiului Bacau ori al altui municipiu sau comune", se arata in hotararea Curtii de Apel Bacau, aceasta fiind definitiva.

Decizia de inlocuire a arestului la domiciliu cu controlul judiciar a fost luata dupa ce avocatul lui Stavarache a invocat problemele de sanatate ale acestuia.

Stavarache a fost internat pentru investigatii medicale, in perioada 23-25 martie, la un spital din Iasi, cu acordul instantei.

Stavarache a mai fost internat in spital in perioada 1-5 martie, dupa ce i s-a facut rau in sala de judecata a Tribunalului Bacau. Atunci, el a fost transportat cu ambulanta la spital, in urma unor puseuri de tensiune.

In 3 martie, Tribunalul Bacau a respins cererea procurorilor anticoruptie de arestare preventiva a primarului Stavarache, dupa ce acesta ar fi luat legatura, prin interpusi, cu martori din dosarul in care este judecat pentru luare de mita. In schimb, instanta a dispus ca el sa fie plasat in arest la domiciliu, decizia ramanand definitiva.

Ca urmare, in 7 martie, prefectul de Bacau, Ioan Ghica, a emis ordinul de suspendare din functie a lui Romeo Stavarache.

Aceasta a fost a doua suspendare din functie pentru primarul din Bacau, dupa cea dispusa in vara anului 2014, cand Stavarache a fost arestat preventiv timp de doua luni pentru presupuse fapte de coruptie.

Romeo Stavarache a fost trimis in judecata in 25 iulie 2014, fiind acuzat de cinci infractiuni de luare de mita dupa ce, in perioada 2008-2011, ar fi primit suma totala de 2,3 milioane de lei de la oamenii de afaceri Costel Casuneanu, Liviu Vasile Cenusa si Liviu Goian, precum si de la fostul director Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord-Est Constantin Apostol.

Stavarache a fost arestat preventiv in 1 iulie 2014 si a fost plasat in arest la domiciliu dupa doua luni, iar in 2 februarie 2015 magistratii au schimbat masura cu cea a controlului judiciar. In acest fel, primarul din Bacau si-a putut relua activitatea la Primaria Bacau, doua saptamani mai tarziu. Masura controlulul judiciar a fost mentinuta pana la inceputul lunii martie 2016, cand a fost inlocuita cu arestul la domiciliu.