Constantin Apostol si Costel Casuneanu, cercetati in dosarul lui Stavarache

Constantin Apostol, directorul Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord-Est (ADRNE), si omul de afaceri Costel Casuneanu apar, in calitate de suspecti, in dosarul in care sunt cercetati pentru luare de mita primarul Bacaului, Romeo Stavarache si oamenii de afaceri Liviu Goian si Liviu Cenusa.

Potrivit anchetatorilor, Constantin Apostol este cercetat pentru savarsirea a doua infractiuni de complicitate la luare de mita. El ar fi primit de la proprietarul unei firme din Bacau, prin intermediul Asociatiei "Top Sport", suma totala de 150.000 de lei, "cunoscand ca acesti bani reprezinta mita solicitata de Stavarache Romeo (...) pentru atribuirea unui contract de lucrari publice societatii comerciale", pe care o detine omul de afaceri bacauan, se mentioneaza intr-un document de la dosar.

De asemenea, in perioada martie-aprilie 2009, impreuna cu Stavarache Romeo, Constantin Apostol i-ar fi solicitat lui Costel Casuneanu suma de 100.000 de lei cu titlu de sponsorizare pentru Asociatia "Top Sport" pentru ca Primaria Bacau sa elibereze un certificat de urbanism, bani care, potrivit aceleiasi surse, au fost primiti in data de 24 aprilie 2009.

Primarul Bacaului, Romeo Stavarache, retinut - Este acuzat de luare de mita

La randul sau, Costel Casuneanu este cercetat in acelasi dosar pentru savarsirea infractiunii de dare de mita, fiind acuzat de procurori ca in luna aprilie 2009 a virat suma de 100.000 de lei in contul Asociatiei "Top Sport" din Bacau, "in temeiul solicitarii lui Stavarache Romeo si Constantin Apostol pentru a i se elibera firmei sale de catre primaria Bacau un eliberat un certificat de urbanism".

Primarul municipiului Bacau, Romeo Stavarache, a fost retinut joi pentru 24 de ore de procurorii DNA, fiind acuzat de savarsirea a 5 infractiuni de luare de mita, dupa ce a cerut bani de la oameni de afaceri, pentru a le acorda contracte din bani publici. In acelasi dosar, au mai fost retinuti Liviu Goian si Liviu Vasile Cenusa, acuzati de complicitate la luare de mita. Cei trei vor fi prezentati joi la Curtea de Apel Bacau cu propunere de arestare preventiva.

Stavarache, acuzat ca ar fi pretins si primit mita de la 4 oameni de afaceri

Potrivit unui comunicat al DNA, in perioada 2008-2011, Romeo Stavarache, direct sau prin intermediul celorlalti doi inculpati, a pretins si primit de la patru oameni de afaceri mai multe sume.

Astfel, la inceputul anului 2008, primarul a pretins de la administratorul unor societati comerciale sa ii fie remis 50% din valoarea decontata de Primaria Bacau aferenta fiecarui stalp de iluminat public la care firma administrata de acesta efectua lucrari in baza contractului incheiat cu aceasta institutie, valoare ce era de 38 de euro/stalp.

In baza acestei solicitari, in perioada martie 2008 - octombrie 2011, Romeo Stavarache a primit, prin intermediul mai multor societati comerciale si asociatii sportive, suma totala de 810.670 lei.

Primarul Bacaului, Romeo Stavarache, trimis in judecata pentru tentativa la abuz in serviciu

In luna ianuarie 2009, Romeo Stavarache a pretins de la un alt om de afaceri suma de 150.000 de lei, pentru ca societatii comerciale administrate de acesta sa ii fie atribuit un contract privind executarea de lucrari tehnico-edilitare. Banii au fost primiti in doua transe, prin intermediul unei asociatii sportive.

In luna aprilie 2009, Romeo Stavarache a pretins de la acelasi om de afaceri, 10% din valoarea unui contract de antrepriza generala incheiat intre aceasta societate si Agentia Nationala pentru Locuinte Bucuresti, avand ca obiect constructia unui bloc cu 45 de locuinte in Bacau, lucrare in valoare de 2.688.769,90 euro, inclusiv TVA.

In baza acestei solicitari, in perioada aprilie 2008 - septembrie 2011, Romeo Stavarache a primit de la omul de afaceri, prin intermediul mai multor societati comerciale si asociatii sportive, suma totala de 1.259.789,03 lei.

De asemenea, in luna martie 2010, Romeo Stavarache i-a solicitat administratorului unei societati comerciale sa incheie contracte de publicitate cu o anumita firma, pentru ca primaria sa isi execute in mod corespunzator obligatiile ce decurgeau din contractul de gestiune al serviciului public de salubrizare a municipiului Bacau incheiat cu aceasta societate. In baza acestei solicitari, au fost incheiate doua contracte in lunile martie 2010 si aprilie 2011, in baza carora omul de afaceri a platit sumele de 40.000 lei si, respectiv, 30.000 lei.

In perioada martie - aprilie 2009, impreuna cu o alta persoana, Romeo Stavarache i-a solicitat unui om de afaceri suma de 100.000 lei cu titlu de sponsorizare a unei asociatii sportive, in schimbul eliberarii unui certificat de urbanism, bani care au fost primiti in data de 24 aprilie 2009.

Cenusa si Goian, retinuti in acelasi dosar

Liviu Cenusa si Liviu Goian, retinuti de DNA alaturi de primarul municipiului Bacau, sunt oameni de afaceri care detin si societati media.

Suceveanul Liviu Cenusa, ruda cu primarul Stavarache, este proprietarul cotidianului Ziarul de Bacau, iar Liviu Goian este actionarul principal al unei firme de constructii, al postului de televiziune TV1 Bacau, precum si presedinte al echipei de fotbal S.C. Bacau. Cei doi sunt acuzati de complicitate la luare de mita.

Romeo Stavarache, despre trimiterea sa in judecata: Asa ceva n-am vazut niciodata!

Liviu Goian a mai fost anchetat in urma cu mai multi ani dupa ce doi angajati ai firmei sale au fost striviti de un mal de pamant in timp ce lucrau la un canal pe un santier de constructii din apropierea Bacaului. Goian nu a fost gasit vinovat in respectivul caz.

Romeo Stavarache, Liviu Goian si Liviu Cenusa se aflau joi, la ora 17.00, la Curtea de Apel Bacau, unde o instanta urmeaza a se pronunta cu privire la cererea de arestare preventiva pentru 29 de zile formulata de procurorii DNA.

