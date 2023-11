Cine va avea grijă de fiica minoră a Ronei Hartner, actrița care a murit la 50 de ani

Actrița Rona Hartner a murit la 50 de ani și a lăsat în urma ei o fată de 15 ani, Rita Sumayla, care va rămâne în grija familiei.

„Rona a făcut tot ceea ce a făcut pentru fata ei. Noi o să ne străduim să o acompaniem în perioada asta dificilă și mai ales după ce o să se termine și înmormântarea atunci știm că vor ieși emoțiile la suprafață dar o să fim alături de ea. O să fim alături de ea. Nimeni nu o va putea înlocui pe mama ei. Vom face tot ce putem să îi alinăm suferință și pierderea mamei. Fata vrea să rămână aici, în Franța, unde s-a născut și are prieteni”, a declarat sora actriței, Rinda Hartner, la Prima TV.

Rita, fiica Ronei Hartner, a studiat ani de zile la școli private, însă mama ei a scos-o de la școală pentru a acorda o atenție mai mare marilor ei pasiuni.

”Pare un pic contradictoriu, pentru că atât timp am ținut fata în școli private mi-am dat seama că îi trebuia un an sabatic. Școala nu mai este ce era înainte, să stai câte patru ore la școală și apoi să ai timp de pasiunile și dorințele tale. Ea vrea anul acesta să facă cursuri de hair-stylist, are o pasiune foarte mare. Ea a făcut mai multe experimente în Franța. Am adus-o aici să învețe să facă cursuri de hair-stylist cu culori bio. Sunt niște secrete pe care trebuie să le învețe”, declara Rona Hartner, la începutul acesui an.

Rona declara că o susține pe fiica sa în tot ceea ce își planifică pentru viitor, mai ales când vine vorba despre acest domeniu, prin care și ea a trecut încă de la o vârstă fragedă. Cu toate astea, i-a interzis să apară în mediul online înainte să împlinească vârsta de 18 ani.