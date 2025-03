Rovana Plumb: UE nu cere taxarea centralelor de apartament, e doar decizia Guvernului

Eurodeputata PSD Rovana Plumb sustine ca taxa de poluare discutata in prezent la Bruxelles nu se va aplica in cazul incalzirii gospodariilor, asa cum sustine ministrul Mediului, Laszlo Borbely.

"Laszlo Borbely a anuntat luni ca Uniunea Europeana va impune o taxa de poluare pentru centralele de apartament, iar acest lucru fara indoiala sperie si ingrijoreaza un numar foarte mare de romani care au ales aceasta varianta pentru incalzirea locuintei. Insa informatia este falsa (...) Uniunea Europeana vrea sa taxeze marii poluatori si subliniaza in mod special ca masura nu trebuie sa loveasca in consumatorii casnici, statele membre sunt obligate sa-i protejeze pe acestia. Guvernul nu trebuie sa ne minta si sa mai inventeze o taxa, sub pretextul directivelor europene!", sustine Rovana Plumb, intr-un comunicat remis Ziare.com.

Rovana Plumb, in calitate de raportor al socialistilor europeni in privinta propunerii de directiva privind impozitarea energiei, a mai adaugat ca "textul actual al directivei revizuite privind impozitarea energiei prevede faptul ca se vor lua in considerare aspectele sociale, statele membre avand posibilitatea de a scuti in totalitate de impozit energia consumata pentru incalzirea gospodariilor, fara a tine cont de produsul energetic utilizat".

Directiva ar putea intra in vigoare din 2013, insa implementarea sa efectiva se va realiza pana in 2023, deoarece exista perioade de tranzitie lungi prevazute pentru alinierea completa a sistemelor de impozitare, necesare atat pentru state, cat si pentru industriile afectate.

Ministrul Mediului, Laszlo Borbely, a anuntat luni ca Uniunea Europeana urmeaza sa impuna o taxa de poluare pentru centralele de apartament din 2013 sau 2015.

