Lokomotiv, aplicația prin care Vladimir Putin este urmărit de CIA. Modul în care sunt colectate datele

O companie americană a dezvoltat un program care permite urmărirea mișcărilor lui Putin folosind datele telefonului oamenilor din jurul lui. Această tehnologie este acum folosită de agențiile de informații americane, scrie Meduza.io.

În 2016, compania americană PlanetRisk a dezvoltat o versiune demo a unui software care permite urmărirea mișcărilor utilizatorilor de telefoane. Se numea „Lokomotiv”. Aplicația a funcționat pe baza datelor de geolocalizare pe care utilizatorii le partajează cu aplicațiile mobile, iar crearea sa a fost finanțată de Pentagon, care era interesat de capabilitățile de supraveghere.

Cu ajutorul Lokomotiv, creatorii programului au putut, printre altele, să urmărească mișcările lui Vladimir Putin prin intermediul telefoanele oamenilor din cercul său.

Wired a publicat un fragment din cartea fostului jurnalist de la Wall Street Journal, Byron Thau, „Means of Control: How a Secret Alliance of Technology and Government Is Creating America's New Surveillance State”, care spune povestea creării Lokomotiv și a tehnologiei care face posibilă urmărirea oricărui telefon aproape.

În urmă cu aproximativ 10 ani, consultantul IT Mike Yeagley, care s-a specializat în data mining, a atras atenția asupra popularei aplicații de întâlniri gay Grindr, care pe baza geolocalizării arată utilizatorilor săi profiluri ale persoanelor apropiate lor. Aceste date, după cum a aflat Yeagley, erau disponibile nu numai pentru aplicația în sine, ci și pentru agenții de publicitate.

După ce a studiat datele de pe Grindr, Yeagley a început să traseze geofențe în jurul clădirilor guvernamentale și a devenit convins că poate determina ce telefoane se aflau în acele zone la un moment dat și unde se deplasau proprietarii lor. Yeagley a observat că se poate calcula cu o precizie destul de mare unde locuiește o persoană, unde își petrece mult timp și chiar cu cine se întâlnește. El a vrut să demonstreze că fiecare telefon, prin intermediul aplicațiilor instalate pe el, poate furniza suficiente date despre proprietarul său fără ca acesta să știe.

Autorul cărții Byron Tau descrie dispozitivul de comercializare a acestor date în felul următor: fiecărui proprietar al unui telefon iOS sau Android i se atribuie un identificator publicitar special - un număr format din litere și cifre. Cu ajutorul acestuia, marii agenți de publicitate urmăresc mișcările clienților, comportamentul lor pe internet, instalarea de aplicații pe telefon și multe altele. Din punct de vedere tehnic, un utilizator își poate reseta numărul de identificare, dar puțini sunt cei care fac acest lucru sau care știu că îl au.

Agenții de publicitate își creează apoi audiențele - adică, în esență, o listă de identificatori - și, atunci când merg la o bursă de anunțuri online, îi spun cât sunt dispuși să plătească pentru a ajunge la consumatori. La rândul lor, bursele vând spații publicitare în cadrul unor licitații - și, după cum explică Yeagley, acestea sunt "pline de capacități de supraveghere" pentru cei care doresc cantități masive de date de geolocalizare a utilizatorilor. În unele cazuri, locația exactă a utilizatorilor în astfel de licitații ar putea deveni disponibilă în timp real - nu doar pentru agenții de publicitate, ci și pentru persoane precum Yeagley însuși.

Consultantul IT a dezvăluit toate acestea în 2019, când a început să meargă prin birourile guvernamentale din Washington, D.C., și să avertizeze cu privire la o amenințare serioasă la adresa securității naționale din cauza disponibilității geodatelor utilizatorilor. Yeagley a arătat că toate aceste date puteau fi cumpărate relativ ieftin - și acest lucru nu se aplica doar la Grindr, ci și la alte aplicații care aveau acces la locația precisă a utilizatorilor: aplicațiile meteo sau de jocuri, de exemplu.

Scopul lui Yeagley în aceste întâlniri, scrie Byron Thau, nu a fost doar să avertizeze despre pericol, ci să demonstreze că datele oferă, de asemenea, o putere enormă atunci când sunt în mâinile potrivite și utilizate în scopul „potrivit” – de către agențiile de informații, de exemplu. Yeagley însuși, spune cartea, și-a petrecut mulți ani din munca sa „căutând seturi de date în sectorul privat și ajutând să le aducă guvernului”.

În 2015, Yeagley a fost angajat de PlaceIQ, o companie de analiză și date privind locația consumatorilor. PlaceIQ a colectat mai întâi date de la serviciul foto Flickr, apoi a început să folosească schimburi de reclame – și a primit investiții de la un grup de capital de risc al CIA numit In-Q-Tel, care era interesat să aibă date geospațiale brute.

În timp ce lucra la PlaceIQ, Yeagley și-a dat seama că datele colectate de companie ar putea fi, de asemenea, valoroase pentru guvern. Dar compania nu a vrut să le vândă agențiilor federale, iar un an mai târziu Yeagley s-a mutat la PlanetRisk, un startup asociat cu guvernul SUA.

Primul proiect PlanetRisk s-a concentrat pe Siria și pe evaluarea fluxului de refugiați care părăsesc țara din cauza războiului civil și a ascensiunii Statului Islamic. PlanetRisk a obținut un set de date telefonice de la Alep și a constatat că, chiar și în absența reclamelor într-o zonă de război, se puteau vedea mișcări de refugiați din întreaga lume.

PlanetRisk a creat apoi un produs comercial de urmărire a telefoanelor numit "Locomotive", care a costat aproximativ 600.000 de dolari și a fost finanțat integral de Pentagon. Continuând să exploreze datele din Siria cu ajutorul Locomotive, PlanetRisk și și-a dat seama că poate urmări, printre alții, liderii mondiali.

După ce a obținut un set de date despre Rusia, echipa PlanetRisk a urmărit telefoanele celor care călătoresc cu președintele rus Vladimir Putin. PlanetRisk a presupus că dispozitivele nu aparțineau lui Putin însuși, ci personalului său - șoferi, angajați ai Serviciului Federal de Securitate și asistenți. Ca urmare, scrie Tau, PlanetRisk știa unde merge Putin și cine face parte din anturajul său. Dacă aceste date au fost transmise direct agențiilor de informații americane nu este specificat în carte.

Un alt subiect de interes pentru personalul PlanetRisk a fost mișcarea telefoanelor militare americane. Și le-au depistat mai întâi în bazele militare din Carolina de Nord și Tampa, iar apoi într-o fabrică de ciment abandonată în apropierea orașului Kobani din nordul Siriei. PlanetRisk a speculat că era vorba de o instalație militară închisă. Câteva luni mai târziu, guvernul SUA a confirmat aceste ipoteze, recunoscând că instalația descoperită de PlanetRisk era o bază de operațiuni avansate pentru personalul implicat în campania împotriva Statului Islamic.

Într-o întâlnire cu oficialii Pentagonului impresionați de capacitățile Lokomotiv, angajații PlanetRisk au fost rugați să „controleze strict informațiile” despre program, pentru a oferi timp armatei să încorporeze geodate în sistemul său operațional de supraveghere, în timp ce puțini oameni știau despre acesta. La scurt timp după, când PlanetRisk era pe cale să transforme demo-ul într-un produs comercial, Yeagley a părăsit compania pentru că „a început să creadă că angajatorul său a trecut la o abordare greșită”.

Când Yeagley a plecat, a luat cu el și principalul furnizor de date de geolocalizare a telefonului, UberMedia. De obicei, compania a furnizat informații PlanetRisk separat în funcție de țară, dar când a fost întrebată cât ar costa achiziționarea de date la nivel mondial, un purtător de cuvânt al UberMedia a răspuns: câteva sute de mii de dolari pe lună. În același timp, așa cum subliniază Byron Thau, datele UberMedia sunt disponibile pentru cumpărare de către oricine poate veni cu o justificare plauzibilă - și cu siguranță nu este dificilă pentru guvernul chinez sau rus.

Programul Lokomotiv a fost redenumit VISR (Virtual Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) și este acum utilizat pe scară largă în comunitatea de informații din SUA. În același timp, VISR nu mai este singurul produs care furnizează date obținute din industria de publicitate. Mai multe companii israeliene - Insanet, Patternz și Rayzone - au creat instrumente similare și le vând serviciilor de securitate din întreaga lume.

Secretarul de presă al președintelui rus Dmitri Peskov, comentând informațiile publicației Wired, a declarat că Kremlinul nu cunoaște încercările serviciilor de informații occidentale de a monitoriza unde se află Vladimir Putin prin telefoanele anturajului său. Serviciile ruse de informații „fac tot ce este necesar pentru a asigura securitatea șefului statului”, a adăugat Peskov.