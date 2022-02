Voluntari ruși se pregătesc de zor la Moscova pentru a lupta în estul Ucrainei

Pe măsură ce tensiunile asupra Ucrainei au atins noi culmi, voluntarii ruși se pregătesc să ia din nou armele pentru a lupta în Donbas.

Într-o dimineață de sâmbătă rece și vântoasă, la un poligon de tragere la vest de Moscova, un grup de bărbați în uniformă militară completă țin exerciții de tragere.

Aceștia sunt membri ai Uniunii Voluntarilor Donbas (UDV), o organizație naționalistă formată parțial din foști voluntari ruși care au luptat cu intermitențe alături de forțele separatiste pro-ruse din regiunea Donbas de la începutul conflictului în 2014.

„Nici condițiile de război nu vor fi ușoare, asta ne va ține în formă dacă trebuie să ne întoarcem în Donbas”, a declarat Serghei, care a refuzat să-și dea numele de familie, pentru The Moscow Times.

În timp ce dovezile din ce în ce mai mari de la grupuri independente de cercetare indică implicarea militară a Kremlinului în conflictul care a provocat peste 13.000 de morți, luptele forțelor separatiste împotriva forțelor guvernamentale ucrainene au fost ajutate de voluntarii ruși - cetățeni obișnuiți precum Serghei, cu diferite grade de pregătire militară, care sunt dornici să se alăture la ceea ce consideră că este o cauză dreaptă.

Kremlinul a negat cu fermitate orice legătură oficială cu războiul din Donbas, declarând că rușii care luptă în estul Ucrainei sunt voluntari îngrijorați de presupusele amenințări la adresa populației de limbă rusă din zonă din partea ultranaționaliștilor ucraineni.

Serghei a spus că s-a alăturat luptei în 2014 pentru că a fost inspirat de conceptul Novorossia, denumirea istorică pentru o mare parte din sudul și estul Ucrainei care a devenit parte a Rusiei imperiale.

Președintele rus Vladimir Putin a reînviat ideea la scurt timp după anexarea Crimeei de către Rusia în martie trecut, iar termenul a fost adoptat ulterior de rebelii pro-ruși din estul Ucrainei pentru a-și justifica eforturile de a răspândi mișcarea separatistă în sud-estul țării.

Cu toate acestea, până la sfârșitul anului 2015, Kremlinul a abandonat în mare măsură conceptul și mulți voluntari precum Serghei au părăsit regiunea pentru a se întoarce la viața lor normală în Rusia.

Dar, pe măsură ce tensiunile asupra Ucrainei au atins noi cote în mijlocul a ceea ce Occidentul vede ca fiind o amenințătoare consolidare militară rusă la granița cu vecina sa, membrii UDV spun că se pregătesc să ia din nou armele și să plece în Donbas.

„Acest capitol nu s-a închis niciodată pentru noi. Dacă lucrurile se încălzesc din nou, desigur, ne vom înarma și ne vom duce. Putem fi mobilizați cu ușurință”, a spus Viktor Zaplatin, un membru al UDV care a luptat anterior la Lugansk, în estul Ucrainei.

„Nu vom renunța la toate câștigurile pe care le-au obținut republicile”, a adăugat el, referindu-se la Republicile separatiste autoproclamante Donețk și Lugansk.

Numărul voluntarilor, în creștere

Rămâne neclar câți voluntari au luptat în Donbas sau cum ar arăta o posibilă nouă mobilizare.

Un reprezentant al UDV, care a fost fondat de Vladislav Surkov, fostul consilier al președintelui Vladimir Putin, care a fost anterior responsabil de politica Rusiei în Ucraina, a declarat pentru The Moscow Times că are în prezent 49 de filiale în toată Rusia și că numărul membrilor a urcat la 14.500 începând cu acest an...

Activitățile sale principale se concentrează acum în jurul trimiterii de ajutor umanitar cetățenilor din republicile separatiste și promovarea cauzei celor două teritorii nerecunoscute prin „programe educaționale” și lobby politic.

Președintele vocal al UDV Aleksander Borodai, membru al Dumei din Rusia (camera inferioară a parlamentului rus) este un fost lider separatist care a fost de facto prim-ministru al autoproclamatului DRP în 2014.

Voluntarii ruși au început să formeze unități pentru a participa la apărarea împotriva agresiunii ucrainene.

De asemenea, nu este clar ce rol ar juca voluntarii ruși dacă ar izbucni noi lupte în Ucraina.

În 2014, Kremlinul a încurajat în mod deschis voluntariatul, în ciuda faptului că a negat implicarea în război, difuzând programe de televiziune în care lăudau acțiunile luptătorilor. Criticii au acuzat guvernul că folosește voluntari pentru a-și ascunde propria implicare în conflict.

De data aceasta, cu trupele rusești desfășurate în apropierea graniței cu Ucraina, experții spun că este puțin probabil ca Kremlinul să aibă mare folos de pe urma voluntarilor în cazul unei invazii în toată regula.

„Dacă există o escaladare de data aceasta vor lupa soldații ruși obișnuiți fără să fie nevoie să se ascundă în spatele mercenarilor”, spune Mark Galeotti, analist la Royal United din Marea Britanie.

Recunoaștere oficială

Cu toate acestea, Galeotti a sugerat că voluntarii ar putea fi utili pentru Rusia dacă aceasta recunoaște oficial cele două republici separatiste.

Deși de mult timp autoritățile ruse au adoptat o abordare prudentă pentru a susține deschis DNR și LNR, semnalele recente sugerează că Kremlinul este gata să-și schimbe abordarea.

Luna trecută, partidul de guvernământ pro-Kremlin Rusia Unită a cerut pentru prima dată guvernului să livreze provizii militare regiunilor separatiste. Parlamentarii ruși vor discuta marti, 14 februarie, recunoașterea acestor republici. O astfel de mișcare ar marca o escaladare majoră a Rusiei.

Rusia a accelerat, de asemenea, acordarea a peste jumătate de milion de pașapoarte rusești rezidenților din Donbas de la jumătatea anului 2021. Acum, unul dintre posibilele scenarii de invazie rusă în Ucraina ar fi justificarea Moscovei de a-i apăra pe noii săi cetățeni din republicile separatiste. Voluntarii Donbas au declarat pentru The Moscow Times că au salutat aparenta îmbrățișare de către Rusia a celor două republici nerecunoscute.

„Rusia ar trebui să recunoască oficial ambele republici și să le ofere toată asistența militară și economică posibilă, să includă ambele republici în spațiul său economic și vamal, să ofere cetățenia rusă tuturor cetățenilor republicilor care doresc asta”, a spus Aleksander Kolesnikov, un alt voluntar. care a luptat în Donbas.

Alții au sperat că de data aceasta Rusia va trece și va anexa estul Ucrainei.

„Nu credem că Rusia a mers suficient de departe. Am fost blânzi cu Ucraina. Suntem gata să contribuim la schimbarea asta”, a spus Zaplatin.

