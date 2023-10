Medicii câștigă mult peste salariul mediu din România. Rafila: Salariile sunt comparabile cu cele din multe state din UE

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a afirmat că plata medicilor din sistemul de sănătate din România este mult peste salariul mediu din această ţară, în condiţiile în care, în orice ţară, salariile sunt raportate la un salariu mediu.

Alexandru Rafila a fost întrebat, vineri, 13 octombrie, într-o conferinţă de presă, dacă salariile medicilor sunt mici, în condiţiile în care unele cadre medicale justifică astfel primirea de foloase de la pacienţi.

“Salariile în orice ţară trebuie raportate la un salariu mediu care există în ţara respectivă. În mod evident, plata medicilor din sistemul de sănătate din România e mult peste salariul mediu din această ţară. Din acest punct de vedere, salariile nu sunt mici, chiar sunt comparabile cu salariile medicilor din multe alte ţări din UE. Nu cele în care se plătesc cele mai mari salarii, dar ele sunt comparabile”, a afirmat Rafila.

El a precizat că în cazul cuiva care ia şpagă de 55 de ori într-o lună se poate vorbi de o lăcomie extremă.

“Acolo era vorba mai degrabă nu de salariu mic, ci de o problemă care ţine de cu totul alt resort, se numeşte lăcomie extremă pentru că cineva care ia de 55 de ori şpagă într-o lună - şi am văzut că valoarea era destul de consistentă - înseamnă că salariul pe care îl lua, care era de 2-3-4 mii de euro, reprezenta probabil doar 10% din valoarea foloaselor necuvenite. Nu există nicio ţară în lumea asta, cred, să plătească salarii de zece ori mai mari pentru că nu există o posibilitate din punct de vedere economic a acestor plăţi şi faptul că depozitezi sume foarte mari de bani acasă nu cred că are legătură cu nevoia de a trăi decent, încât să poţi să ai o viaţă absolut decentă din punct de vedere profesional şi din punct de vedere social. Mi se pare că este o motivaţie puerilă, nu are niciun fel de legătură cu realitate”, a explicat ministrul Sănătăţii.

Ads