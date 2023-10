Românii care vorbesc deschis despre câștiguri: "Pe CIM în România 5.000 de euro net pe lună după bonusuri". Suma uriașă declarată de un instalator

Oamenii devin secretoși când vine vorba de salarii. De obicei, confidențialitate este cerută pentru a evita tensiuni și conflicte între angajații care ar putea compara salariile și ar putea simți că sunt nedreptățiți.

Unele companii consideră că păstrarea salariilor confidențiale le oferă o mai mare flexibilitate în negocierea contractelor individuale și poate proteja informații strategice legate de remunerarea angajaților.

Pe de altă parte, legile privind confidențialitatea datelor personale, pot juca un rol în menținerea salariilor confidențiale.

Secretul din jurul subiectului îi face pe unii și mai curioși. Este cazul unui român care a lansat o această temă de discuție în mediul online.

"Ce job aveți și cât câștigați? De zeci de ani mă bat cu întrebarea asta, neștiind ce să aleg, am făcut anumite decizii care nu m-au încântat foarte mult și tâmpesc. Sunt prea multe opțiuni. Ajutați-mă cu ceva inspirație.

Edit: Vreau să mulțumesc celor care sunt deschiși in conversația asta pentru a aduce puțină lumină în întunericul ăsta misterios al carierelor unde toată lumea cu care vorbesc este foarte vagă și nu zice nimic specific, mărind astfel neștiința și confuzia", a scris acesta pe Reddit.

"Medic specialist, 8900 ron net salariu plus 5200 net gărzi"

Postarea a adunat 200 de răspunsuri. Cei care au declarat câștigurile au menționat și domeniul în care activează.

"Curier - ~4200 net (salariu + bonus de performanță) + ~2000 tips. Depinde de zona, eu livrez în zona de IF a sectorului 4, unde lumea poate că e mai darnică la sate decât la oraș. Am colegi care au medie de 250-300/zi, eu am target minim 100 și zic merci că vin cu bani acasă în fiecare seară. Zonele limitrofe din Ilfov sunt cele mai bune pentru tips, pentru București cel mai bine fac curierii de pe sectorul 5, zonele Ferentari/ Rahova însă totul se rezumă la comunicare și la felul cum îți faci treaba, eu îmi văd de treaba mea și sunt de 4 ani pe aceeași zona și cunosc majoritatea clienților și ei apreciază un dialog prietenos, dacă ești puțin arogant sau vorbești “pe nas” este evident că nici clienții nu vor fi mulțumiți."

"Însoțitoare de bord (stewardesă), salariul e destul de flexibil, în funcție de sezon: media e undeva la 1500€ (uneori și 2000€)."

"Medic specialist. 8900 ron net salar + 5200 ron net gărzi (6 gărzi, incluzând "pomană" impozabilă de 1000 ron de la domnu' guvern din care rămân max 500 și un pic de lei net) - după 13 ani de muncă. Plus multe fire albe și îmbătrânire prematură. Militant activ anti șpagă."

"Dev back end .net 16k ... se poate mai bine dar sunt lepra și vreau să pierd vremea. Lucrez de la 18 ani pe partea de it și am o groază de certificate. Dar cel mai mult atârnă burnoutul și depresia"

"Instalator: 18k-20k vara, 8-9k iarnă (după plata impozitelor & TVA-ului). Trebuie menționat că nu sunt salariat, lucrez ca PFA."

"Inginer mecanic la Renault, 3000 de lei"

"Șoferi pe tir (proprietar) 6-7000k...euro downside, sunt plecat câte 2-3 luni."

"Game developer, 23.000 lei înainte de taxe (cam 18.000 după), 4-6 ani experiență, firmă din afară."

"4000 net medic rezident."

"Inginer, 8 luni, 7100 embedded, e de muncă ca migu, nu se stă cum se laudă alții."

"Inginer mecanic la renault 3000 de lei după 8 luni."

"IT-ist borât, 11.800 ron."

"Lead QA Engineer și team lead, 12 ani de experiență în domeniu de pe băncile facultățîi (experiență în testare, automatizare, devops, dezvoltare software, management). Pe CIM în România 5000 euro net pe lună după bonusuri.

PS: Probabil undeva pe la 4600 după modificările fiscale.

PPS: Dacă vreți să faceți bani în QA mergeți pe web, bănci, medical. Chestii care pun accent pe calitate și/sau siguranță. Pe embedded veți fi mai prost plătiți iar pe jocuri e bătaie de joc.

PPPS: Mă apuc de muncă pe la 9-10, iau o oră pauză de masă și pe la 16:30-17 închid. Unele zile sunt mai grele, unele mai ușoare, majoritatea sunt ok. După un nivel de senioritate nu contează atât de mult cât bagi ci cât de important e, cât impact are ceea ce faci și cum colaborezi cu zeci de alți oameni de diferite specialități."

"Junior Account Manager, 3k € brut"

"Inginer, 6k".

"UX design, 36300 de lei brut + 7300 de lei pensie privată."

"Mid Product Designer - 6300+500 bonuri, experiență: 3 ani. Mă simt underpaid, dar nu mă plâng, wfh, plus alte beneficii interesante. Super venit, sper să ajung și eu acolo."

"Agent resurse umane. 6000 lei net + 600 bonuri."

"Programator full stack - cam 2700e pe luna +20% bonus, în Franța."

"Inginer cu 16 ani experiență 8k net Ron."

"Project manager construcții, 18.000 RON net cu tot cu bonusuri"

"Avocat stagiar 7000 lei net."

"Web dev la un o firmă mică și puțin dubioasă. 6100 lei. Sper să îmi găsesc undeva mai okey la începutul anului următor. Aici se lucrează cu tehnologii învechite și mentalități și mai învechite. Partea bună e că nu am stres, atâta timp cât îmi termin task urile nu îi interesează când sau cum lucrez."

"Department manager la un magazin de haine tip fast fashion (exemplu Bershka) în străinătate… aprox. 2100€ pe lună după taxe. Având în vedere că e un job unde vorbesc engleză și nu limba națională, nu sunt muncitor calificat, și ăsta e primul meu job… chiar nu am de ce să mă plâng. Mulțumesc universului că încă sunt tânără și mă mulțumesc cu salariul acesta, pentru că mă trezesc zilnic cu zâmbetul pe față să muncesc și să îmi văd colegii. În schimb pe viitor, când va fi vorba de copii etc., salariul e foarte prost, și la fel și programul."

"Proiect manager limba germană - 10k."

"Cargo engineer (inginer mecanic), după 12y, 65k / an."

"18.500 net IT cu 6 ani experiență, pe CIM"

"Aftersales la un brand mare de telecomunicațîi, ~2200e net."

"Agent imobiliar mai nou, 6-7k eur pe vară, doamne ajută pentru iarnă."

"Inginer transmisiuni, 6 ani Xp, 8500 net."

"Business Analyst, 1 an jumate experiență, 3000 lei (fără bonusuri) în mână. 4500-6000 cu bonusuri (câștig procente din proiecte) depinde cât se întind/cât de bine plătite sunt."

"Avocat în house - 15.000 net."

"Inginer mecanic, 9000 net plus bonuri"

"18500 net IT cu 6 ani exp pe CIM. Realistic se poate ajunge la 25000-30000 pe SRL și un angajator mai darnic."

"7800 lei net+30/zi bonuri, bonus la final de an între 3500-5000 depinzând de performanțele firme (buget operațional, venituri), și încă un buget de beneficii anual de 3200 lei, decent aș putea spune eu la 3 ani și jumătate experiență că inginer de sistem, însă eu aș zice că realitatea ar fi undeva în jurul sumei de 8500-8600 lei."

"Junior Data Scientist- 6500 lei, un an experiență în spate pe development."

"Comunicare/HR cu o firma din afară, pe SRL, 4000USD pe luna."

"Logistics management de vreo 15 ani. Salariu diferă în funcție de cost proiect, locații, client, complexitate . De obicei acum începe de la 500+ euro pe zi"

'Inginer mecanic - 9000 net+bonuri, 10+ ani experiență."

