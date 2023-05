Aşteptările salariale ale angajaţilor sunt, în medie, cu 30% - 40% mai mari decât ofertele angajatorilor.

În plus, sectorul IT are candidaţii cei mai pretenţioşi, potrivit unei platforme de recrutare.

"Atunci când vine vorba despre angajare, aşteptările salariale pe care le au candidaţii sunt, în medie, cu 30% - 40% mai mari decât ofertele angajatorilor. IT-ul este domeniul care are şi cele mai mari salarii, dar şi candidaţii cei mai pretenţioşi. În medie, salariul mediu net solicitat la nivel de industrie este de 9.000 de lei, în timp ce media netă la nivel naţional a salariilor înregistrate de specialiştii în IT este de 6.100 de lei", potrivit datelor Salario, comparatorul salarial marca eJobs.

Decalajul cel mai mare dintre salariile oferite de angajatori şi cele pe care cred candidaţii că ar trebui să le primească se înregistrează în sectorul naval - aeronautic (+60% versus media oferită în piaţă) şi în sectorul imobiliar (+55% versus media oferită în piaţă).

"Cu toate că, în ultimul an, salariile au crescut în mai toate domeniile de activitate, încă există o prăpastie destul de adâncă între felul în care se raportează la salarii angajatorii şi candidaţii. În acest moment, la nivelul întregii pieţe, media diferenţelor dintre aşteptări şi salariile oferite este undeva la 40%, însă cu siguranţă acest procent va scădea odată ce piaţa salariilor va fi complet transparentă şi candidaţii vor şti cât pot câştiga încă din anunţul de angajare. Vor avea, practic, propriul index salarial pe joburi şi domenii, oricând, la îndemână", a declarat Bogdan Badea, CEO eJobs România.

Ads

Domeniile în care salariile oferite se apropie cel mai mult de aşteptări sunt vânzări (cu o diferenţă de 29%), resurse umane (25%), farma (28%), relaţii publice (25%) sau crewing / casino (30%). Pentru fiecare dintre aceste sectoare, tabloul general arată astfel: media naţională netă a aşteptărilor salariale ale angajaţilor din vânzări este de 5.000 de lei, în timp ce salariul mediu net încasat este de 3.850 de lei; 5.000 de lei versus 3.800 în administrativ, 5.000 versus 4.000 în resurse umane şi relaţii publice, 5.000 de lei versus 3.900 în farma, 5.500 de lei versus 4.200 de lei în crewing / casino.

De cealaltă parte, se află domenii precum banking, marketing, arhitectură, imobiliare, naval / aeronautic sau merchandising, unde candidaţii au aşteptări, în medie, cu 50% - 60% mai mari decât sumele pe care le oferă companiile la angajare. Concret, mediile pentru fiecare domeniu ajung la 6.000 de lei, net, pe lună, pentru banking, marketing şi arhitectură, 4.500 de lei pentru merchandising şi 7.000 pentru naval / aeronautic.

Ads

"Sunt, totodată, şi zone în care există deficit de personal, iar candidaţii ştiu asta şi, în consecinţă, şi-au ridicat aşteptările pe care le au din punct de vedere salariale. Vorbim aici, spre exemplu, despre construcţii, unde salariul mediu net, la nivel naţional, pe care cred candidaţii că ar trebui să-l primească este de 7.000 de lei net, pe lună, de agricultură (6.000 de lei, pe lună), de turism (4.500 de lei, pe lună) sau auto / echipamente (6.500 de lei, pe lună)", a adăugat Bogdan Badea.

Distribuite pe nivel de carieră, cea mai mică distanţă între câştigurile reale şi cele dorite se află pe segmentul candidaţilor mid level (2 - 5 ani de experienţă). Dacă media salarială netă, la nivel naţional şi pentru toate domeniile de activitate este de 4.000 de lei, nivelul de aşteptări ale candidaţilor nu depăşeşte pragul de 5.500 de lei. În cazul seniorilor (peste 5 ani de experienţă), diferenţa este de la 5.000 la 7.000 de lei, în timp ce pe categoria entry level vorbim despre aşteptări de 4.500 de lei şi o medie naţională a salariilor încasate de 3.000 de lei.