Capitala Yemenului, bombardată de SUA și Marea Britanie. Locuitorii orașului, treziți de zgomote puternice în miez de noapte VIDEO

Statele Unite şi Marea Britanie au efectuat sâmbătă, 24 februarie, lovituri vizând 18 ţinte ale houthi în opt locaţii distincte din Yemen, ca răspuns la atacurile desfăşurate de rebelii susţinuţi de Iran împotriva navelor din Marea Roşie, a anunţat Pentagonul, scrie AFP.

Corespondenţi ai AFP prezenţi la Sanaa, capitala Yemenului, au auzit sâmbătă explozii puternice.

O sursă militară chestionată de AFP a confirmat la scurt timp după aceea realitatea acestor lovituri americano-britanice împotriva houthi.

💥💥💥 BREAKING – US-British coalition carried out new air strikes on Houthi positions at Mount Attan, south of Sanaa, Yemen yesterday night 🧐😯😊👇

