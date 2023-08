Drama din viața actriței Sandra Bullock: "În acest moment, cerem intimitate"

Partenerul actriţei Sandrei Bullock, Bryan Randall, a murit în weekend, a anunţat luni familia acestuia într-o declaraţie pentru People. Acesta avea 57 de ani.

„Cu mare tristeţe împărtăşim faptul că, pe 5 august, Bryan Randall a încetat din viaţă, după o luptă de trei ani cu ALS”, a împărtăşit familia sa. „Bryan a ales de timpuriu să păstreze privată călătoria sa cu scleroza laterală amiotrofică, iar noi, cei care am avut grijă de el, am făcut tot ce am putut pentru a-i onora cererea”.

„Suntem extrem de recunoscători medicilor neobosiţi şi asistentelor uimitoare care au devenit colegele noastre de cameră, sacrificându-şi adesea propriile familii pentru a fi alături de a noastră”, a adăugat familia sa.

„În acest moment, cerem intimitate pentru a jeli şi pentru a ne împăca cu imposibilitatea de a ne lua rămas bun de la Bryan”, se arată în declaraţie.

Bullock, în vârstă de 59 de ani, l-a întâlnit pentru prima dată pe Randall, un model devenit fotograf, atunci când acesta a fotografiat ziua de naştere a fiului ei Louis, în ianuarie 2015. Ei şi-au făcut relaţia publică mai târziu în acel an, inclusiv au avut o apariţie la nunta lui Jennifer Aniston cu Justin Theroux.

Sandra Bullock’s longtime partner Bryan Randall has died at the age of 57, PEOPLE reports. pic.twitter.com/7S0fqL5Tmj — Pop Base (@PopBase) August 7, 2023