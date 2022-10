Guvernul Marii Britanii ”ia foc”. Ministrul de Interne a demisionat, la nici două luni de la preluarea mandatului

Ministrul de Interne al Regatului Unit, Suella Braverman, și-a anunțat demisia miercuri, 19 octombrie.

Suella Braverman şi-a motivat demisia prin faptul că a trimis un document oficial folosind mesageria sa personală, o ”încălcare tehnică” a regulilor guvernului, relatează Reuters.

”Am făcut o greşeală, îmi accept responsabilitatea; demisionez”, a transmis ea pe Twitter.

My letter to the Prime Minister. pic.twitter.com/TaWO1PMOF2