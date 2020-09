Academia de Studii Economice din Bucuresti - Oportunitatea unei cariere de succes. Admiterea la programele universitare de licenta, septembrie 2020

Alege un Lider si vei deveni un Lider!Academia de Studii Economice din Bucuresti, cea mai buna universitate de profil economic si de administratie publica din Europa de Sud-Est, iti ofera oportunitatea de a-ti cladi un astfel de viitor si de a face parte dintr-o comunitate universitara de prestigiu, cu cea mai buna insertie a absolventilor pe piata muncii autohtone. Conform QS World University Rankings 85% dintre absolventi isi gasesc de lucru in primele 6 luni de la terminarea facultatii, in domeniul studiat.Cu o traditie centenara, Academia de Studii Economice din Bucuresti este o universitate moderna, care se adapteaza constant la cerintele economiei de piata, in stransa legatura cu cerintele mediului de afaceri. ASE este intr-o dinamica permanenta, oferind mereu noi oportunitati studentilor sai.ASE este o universitate de cercetare avansata si educatie , bine pozitionata la nivel international, fapt atestat de ranking-urile de prestigiu. Conform celui mai recent clasament de notorietate Times Higher Education World University Rankings , editia 2021, ASE reconfirma locul I in Romania si se situeaza pe locul 601 - 800 in lume."Dragi candidati,Va invit sa alegeti Academia de Studii Economice din Bucuresti, liderul invatamantului economic si de administratie publica din Europa de Sud-Est, la absolvirea careia va veti bucura de o buna insertie pe piata muncii si de un job de calitate, care sa va ofere o viata profesionala frumoasa si implinita!Din grija pentru sanatatea voastra, desfasuram concursul de admitere integral online, pe platforma admitere.ase.ro Traditia si dinamica, stransa legatura cu mediul de afaceri, oportunitatile de invatare, numeroasele burse de studii, mobilitatile internationale, sunt cateva dintre argumentele pentru care Universitatea din Piata Romana constituie o optiune inspirata, sigura si de perspectiva pentru voi! Succes, dragi candidati!"Oferta propusa de locuri pentru concursul din septembrie 2020, la invatamantul cu frecventa, la distanta si cu frecventa redusa, poate fi consultata pe pagina web dedicata admiterii Inscrierile si intregul concurs de admitere se desfasoara exclusiv ONLINE, pe platforma admitere.ase.ro , in semn de grija si respect fata de sanatatea candidatilor nostri.Candidatii vor incarca documentele de concurs pe platforma admitere.ase.ro, selectand optiunile pentru programele de studii alese.Inscrierile incep vineri, 4 septembrie, si se incheie miercuri, 9 septembrie, ora 16.00 (detalii) Pasii catre Admiterea la ASE sunt:- testul de competenta lingvistica - pentru candidatii care opteaza pentru programe cu predare in limba straina si nu au https://admitere.ase.ro/licenta2020/pasi_candidat_septembrie/12_Certificate_competenta_lingvistica_sept.pdf recunoscute de ASE,- media generala de admitere, calculata ca medie ponderata intre media obtinuta la examenul de bacalaureat (70%) si media anilor de studii (30%).Proba scrisa eliminatorie de competenta lingvistica pentru programele de studii cu predare intr-o limba straina se poate echivala cu certificate de competenta lingvistica, recunoscute de ASE. De asemenea, sunt scutiti de sustinerea testului de competenta lingvistica candidatii care au absolvit studiile liceale in limba straina a programului de licenta pentru care opteaza.Candidatii la programele universitare de licenta ale ASE, la invatamantul cu frecventa, la distanta sau cu frecventa redusa pot urma una dintre cele 12 facultati ale universitatii.Informatii complete despre admiterea la ASE pot fi consultate pe pagina dedicata Admitere Licenta Septembrie 2020 si pe pagina oficiala de Facebook Diploma de absolvent al ASE constituie garantia unui viitor sigur si a celei mai bune insertii pe piata muncii. Avand in vedere oportunitatile oferite de invatamantul desfasurat online sau in forme mixte de interactiune a cadrelor didactice cu studentii, Academia de Studii Economice din Bucuresti pregateste deschiderea, in anul universitar 2021-2022, a unor noi centre teritoriale de invatamant la distanta la Focsani, Calarasi si Predeal, raspunzand astfel solicitarilor autoritatii locale si ale pietei de munca din zonele mentionate.Alege un Lider si vei deveni un Lider!