Calendar scolar 2020-2021. Cand vor sustine elevii examenul de Bacalaureat

In ceea ce priveste sesiunea iunie - iulie, probele scrise incep pe 28 iunie, iar rezultatele finale vor fi comunicate pe 9 iulie.* 31 mai - 4 iunie 2021 - inscrierea candidatilor la prima sesiune de examen* 4 iunie 2021 - incheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a* 14 - 16 iunie 2021 - evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana - proba A* 16 - 17 iunie 2021 - evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna - proba B* 18 - 23 iunie 2021 - evaluarea competentelor digitale - proba D* 23 - 25 iunie 2021 - evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala - proba C* 28 iunie 2021 - Limba si literatura romana - proba E.a) - proba scrisa* 29 iunie 2021 - Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisa* 30 iunie 2021 - Proba la alegere a profilului si specializarii - proba E.d) - proba scrisa* 1 iulie 2021 - Limba si literatura materna - proba E.b) - proba scrisa* 5 iulie 2021 - afisarea rezultatelor la probele scrise pana la ora 12,00 si depunerea contestatiilor in intervalul orar 12,00 - 18,00* 6 - 9 iulie 2021 - rezolvarea contestatiilor* 9 iulie 2021 - afisarea rezultatelor finale.In ceea ce priveste sesiunea de toamna, probele scrise incep pe 16 august, iar rezultatele finale se comunica pe 3 septembrie.* 19 - 26 iulie 2021 - inscrierea candidatilor la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidatilor care au promovat examenele de corigente* 16 august 2021 - Limba si literatura romana - proba E.a) - proba scrisa* 17 august 2021 - Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisa* 18 august 2021 - Proba la alegere a profilului si specializarii - proba E.d) - proba scrisa* 19 august 2021 - Limba si literatura materna - proba E.b) - proba scrisa* 23 - 24 august 2021 - evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana - proba A* 25 august 2021 - evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna - proba B* 26 - 27 august 2021 - evaluarea competentelor digitale - proba D* 30 - 31 august 2021 - evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala - proba C* 31 august 2021 - afisarea rezultatelor la probele scrise (pana la ora 12,00) si depunerea contestatiilor (orele 12,00 - 18,00)* 1 - 3 septembrie 2021 - rezolvarea contestatiilor* 3 septembrie 2021 - afisarea rezultatelor finale.