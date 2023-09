Dezbatarea stârnită de o învățătoare înainte de începerea școlii: „Când am fost elevă nu m-au așteptat profesorii sau învățătoarea cu cadouri”

O învățătoare care a ridicat problema cadourilor făcute elevilor, din bani personali, în prima zi de școală, a stârnit controverse în mediul online.

Printr-un mesaj transmis redacției educatieprincultura.ro, care are o rubrică prin care le dă posibilitatea profesorilor să își facă vocea auzită, o învățătoare aflată la început de drum, căreia i s-a „recomandat” de către colege să le cumpere un cadou elevilor pentru prima zi de școală, a semnalat că nu consideră practica una corectă.

„Mi-a fost pus în vedere de colege, sub formă de recomandare, că e „normal” să-mi aștept elevii în prima zi de școală cu cadouri cumpărate din banii mei personali. Eu nu am auzit de așa ceva până acum și când am fost elevă niciodată nu m-au așteptat profesorii sau învățătoare cu cadouri”, a transmis învățătoarea, spunând că se gândește să le ofere copiilor bilețele cu citate motivaționale.

Mesajul a stârnit o dezbatere a prinsă pe pagina de Facebook Educație și Lectură, postarea generând peste 1.200 de comentarii.

„Eu predau la gimnaziu și îi aștept mereu cu câte ceva - pixuri, carnețele, creioane vesele. Astea pe lângă iubire, înțelegere, empatie. De ce fac asta? Pentru că mi-a plăcut surprinderea din ochii lor. Pentru că m-am amuzat cum încercau, în clasa a cincea, să ghicească de unde au apărut aceste lucruri.

Pentru că lor le place treaba asta și păstrează lucrurile cu atenție și le folosesc la ore. Pentru că îmi place să fac asta indiferent de ce părere au unii și alții. Pentru că suntem o familie și în familie se fac mici bucurii. Și pentru că suntem o familie ne ajutăm și la necazuri și la bucurii”, a comentat Eliza G.

„Nu voi uita, prima zi de scoala. Scriind, acest mesaj, retraiesc emotiile, de atunci. Pe langa manuale, am gasit pe banca unde am invatat 4 ani, o garoafa! Alba. O am si acum, este pastrata cu mare iubire, intr-un ierbar! Cand mi se face dor, ma uit la ea si imi amintesc! De dna minunata, de zambetul ei si de privirea blanda, pe care le am acolo, undeva in inima!”, a scris și Nicoleta M.

„Nu este obligatoriu, dar nici nu vad de ce nu am intampina copiii cu o mica surpriza (daca ne permitem). Eu le-am luat mereu cate ceva si i-am vazut foarte incantati. Recunosc ca nu m-am gandit la E-uri sau la alergii, m-am gandit doar la bucuria pe care o simte un copil cand primeste ceva.

Pe langa acel dulce, am adaugat un pix si cate o scrisoare în care mi-am asternut gandurile si asteptarile pentru anul scolar in care ne aflam. Tot acolo, le-am lasat cateva mesaje de suflet in care i-am incurajat sa se autodepaseasca, sa nu se compare cu ceilalti pentru ca fiecare din ei este unic. Nici nu stiti cat i-am emotionat!”, a comentat altcineva.

