Profesorii de peste 60 de ani se tem sa revina la ore. Sunt peste 50.000 de varstnici in sistemul de invatamant

"Avem o resursa umana destul de imbatranita, avem in jur de 50 de mii de oameni care au peste 60 de ani. La aceasta varsta apar vulnerabilitati. Oamenii au alte afectiuni care ii fac vulnerabili in fata acestui virus", a declarat Simion Hancescu, potrivit sursei citate.O alta temere o reprezinta modul in care elevii vor respecta masurile de protectie pentru prevenirea raspandirii COVID-19."Sunt multi elevi care provin din familii nevoiase si ma indoiesc ca toate scolile vor asigura masti pentru acesti copii. (...) Va fi imposibil sa respecte acele reguli, sa stea de vorba la distanta, cu masca pe fata, sa fim seriosi. Ar trebui sa ai o armata de oameni care sa ii pazeasca pe acei elevi", a mai declarat Simion Hancescu.