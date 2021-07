Cum justifica Inspectoratul Scolar cazul elevei care a primit nota 3, in loc de 8,25 la Evaluarea Nationala: Doua lucrari au fost notate invers

"Am primit o sesizare de la Comisia judeteana de evaluare a judetului Galati care ne-au sesizat o diferenta foarte mare de punctaj, de la nota 3 la nota 8,25. Dupa ce am primit in cursul zilei de marti lucrarile din centrul zonal de contestatii, am inceput cercetarile. Comisia judeteana a mers in centrul nostru de corectare, am vizualizat lucrarea, am vizualizat borderourile, am verificat si celelalte lucrari din centru si am descoperit ca la lucrarea cu numarul 2.012 a fost trecuta nota lucrarii cu numarul 2013. Practic cele doua note au fost trecute inversat pe lucrari", a declarat Daniela Marchitan.Inspectorul general sustine s-au facut demersurile pentru notarea corecta a elevilor."Am sesizat comisia nationala de Evaluare Nationala, am explicat ceea ce s-a intamplat, am luat declaratiile celor doi profesori evaluatori si asteptam rezolutia comisiei nationale pentru pasul urmator. Banuiesc ca vom primi acceptul de a interveni in aplicatie si de a pune corect cele doua medii copiilor. Pentru ca interesul este pentru elevi in primul si primul rand", a precizat Marchitan.Conform metodologiei de organizare a examenului de Evaluare Nationala, cei doi profesori risca acum sa nu mai aiba posibilitatea de a participa in comisiile de corectura la examenul de Evaluare Nationala.De la an la an a scazut interesul profesorilor de a participa la corectura lucrarilor de la examenelor nationale, din cauza presiunii si a timpului scurt pe care acestia il au la dispozitie pentru a nota lucrarile."In ultimii ani, profesorii refuza din ce in ce mai mult sa participe in comisiile de corectura a tezelor la examenele nationale. Presiunea este foarte mare, iar timpul pe care il au alocat evaluarii acestor lucrari este foarte scurt. A fost foarte greu sa gasim atatia profesori evaluatori si in acest an. Oboseala care s-a acumulat si-a spus cuvantul in acest caz", a fost de parere inspectorul general.In urma examenului de Evaluare Nationala din luna iunie, o eleva din judetul Galati a depus contestatie privind teza la Matematica dupa ce lucrarea acesteia a fost notata cu 3. Ulterior, dupa reevaluare, teza elevei a primit nota 8,25, aceasta fiind una dintre cele mai mari diferente de notare pentru aceiasi teza la nivel national. Mama elevei care a primit nota 3 la Matematica, la Evaluarea Nationala, iar dupa contestatie a obtinut 8,25 cere sa se ia masuri impotriva profesorilor care au corectat gresit lucrarea.