ANALIZA Scenariile redeschiderii scolilor in Europa: Bibliotecile si cantinele sunt tranformate in sali de clasa, masti si distantare sociala

Desi au fost depistate mult mai putine infectari in randul copiilor decat al adultilor, oamenii de stiinta nu stiu inca cat de mari sunt sansele ca acestia sa transmita virusul, scrie publicatia Politico Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC) a declarat in aceasta luna ca, potrivit dovezilor, "redeschiderea scolilor nu a fost asociata cu cresteri semnificative ale transmiterii comunitare", dar a recunoscut ca exista "dovezi publice contradictorii" cu privire la impactul inchiderii si redeschiderii scolilor.Spania nu a stabilit o data oficiala la nivel national pentru redeschidera scolii, desi unele regiuni au stabilit ca din 7 septembrie copiii vor intra din nou in clase. Recomandarile guvernului includ distantarea sociala si utilizarea unor facilitati precum biblioteci si cantine ca sali de clasa pentru a asigura mai mult spatiu.Profesorii sustin ca recomandarile permit ca masurile luate deja in unele regiuni sa se contrazica, avand in vedere ca acestea isi pot stabili propriile politici educationale, ceea ce ar putea crea confuzie. "Nu pot exista 17 moduri diferite de intoarcere in salile de clasa", a declarat Sonia Garcia, o purtatoare de cuvant a sindicatului didactic ANPE, indicand lipsa unor "instructiuni clare" din partea guvernului central.Guvernul regional catalan angajeaza 5.000 de profesori in plus pentru a limita contactul intre elevi si a le permite sa evite purtarea mastilor si distantarea sociala. Intre timp, regiunea Madrid intentioneaza sa angajeze 600 de cadre didactice si a propus patru planuri de actiune diferite in functie de gravitatea situatiei pandemice (inclusiv participarea partiala si invatarea la distanta).In regiunea de nord-est a La Rioja, autoritatile regionale propun ca elevii mai mari de 14 ani sa poata alege educatia online sau sa urmeze scoala dupa-amiaza, mai degraba decat dimineata.Scolile din Franta se vor deschide la 1 septembrie, cu exceptia regiunilor declarate zone de "circulatie activa a virusului".Ministerul Educatiei a transmis ca masura distantarii sociale nu este necesara in zonele in care aplicarea acesteia este imposibila, in interior sau in aer liber. Cu toate acestea, elevii cu varsta de peste 11 ani si profesorii vor trebui sa poarte masti atat in interior, cat si in exterior, daca nu poate fi garantata o distanta minima de 1 metru. Scolile vor trebui sa ofere masti personalului, insa, ministerul educatiei a transmis ca stocul de masti va ajunge pentru o perioada de trei luni. Elevii si studentii vor trebui sa le achizitioneze din banii proprii.Sindicatele profesorilor acuza guvernul de "agravarea haosului" si de crearea de conditii de munca "degradante" si sustin ca planurile pentru invatarea la distanta sunt incomplete, in cazul in care se va recurge la aceasta metoda in fata unui posibil alt val de infectari.Elevii italieni ar trebui sa se intoarca in scoli din 14 septembrie, dupa sase luni in care au fost inchise. Personalul va trebui sa poarte masti de protectie, urmand ca guvernul sa decide la finalul lunii august daca masura se va aplica si elevilor sub varsta de 6 ani.Salile de clasa vor gazdui un numar redus de elevi pentru a permite distantarea sociala. Insa, potrivit asociatiei directorilor de scoli, Italia ar mai avea nevoie de inca 20.000 de sali de clasa suplimentare pentru a acoperi totalul de 400.000 de studenti Autoritatile locale analizeaza posibilitatea transformarii cantinelor in sali de clasa.Comitetul de experti ai consilierilor guvernamentalii a declarat ca distanta sociala poate fi evitata timp de cateva luni, daca elevii poarta masti, pana cand autoritatile vor gasi o solutie pentru salile de clasa.Desi rata infectiilor a crescut in timpul verii, Belgia va deschide scolile incepand cu 1 Septembrie.Expertii in educatie sustin ca guvernul nu ar trebui sa considere doar efectele asupra sanatatii ale deschiderii scolilor, ci si impactul asupra educatiei si bunastarii copiilor. Potrivit unui nou studiu, rata infectarilor in unitatile de invatamant ar fi una foarte mica.Regiunile belgiene, care isi stabilesc regulile pe cont propriu, au decis vineri ca toate scolile se vor redeschide la 1 septembrie. Daca numarul de infectari creste intr-un anumit oras sau sat, prezenta elevilor din scolile secundare se va face in mod alternativ de la o saptamana la alta. Masuri suplimentare vor fi adoptate in functie de evolutia situatiei pandemice.Cele 16 state federale germane vor incepe noul an scolar la o data diferita.In mai multe landuri din nord, cum ar fi Berlinul si Schleswig- Holstein, elevii s-au intors deja in scoli. In statele sudice programul scolilor va fi reluat in septembrie.Decizia privind redeschiderea scolilor este intra in competenta fiecarei regiuni, ceea ce inseamna ca fiecare stat are un plan diferit. In acelasi timp, Academia Nationala de Stiinte Naturale din Germania, Leopoldina, a emis o serie de reguli. Recomandarile sale includ purtarea mastii pentru elevii cu varsta de 15 ani sau mai mari, organizarea intr-o formula mai restransa si testarea continua.Unii profesori sustin ca recomandarile sunt insuficiente sau chiar contradictorii. "Mastile sunt obligatorii in cladire, dar nu in salile de clasa", spune un profesor dintr-o scoala primara din Berlin, adaugand ca "elevii se apropie foarte mult unul de celalalt in curtea scolii. Cel mai bine ar fi sa avem un sistem care imparte clasele, astfel incat sa existe mai putini elevi intr-o singura clasa."Polonia intentioneaza sa redeschida scolile ca de obicei, la 1 septembrie, cu exceptia catorva districte cu rata mai mare de infectie cu coronavirus.Situatia epidemiologica actuala "permite, in majoritatea tarii noastre, in majoritatea covarsitoare a facilitatilor noastre de invatamant ... intoarcerea la lectiile standard bazate pe contactul dintre profesori si studenti", a declarat ministrul Educatiei, Dariusz Piontkowski, la inceputul acestei saptamani.Nu este necesara purtarea mastilor sau limitarea numarului de elevi in clase, dar copiilor li se cere sa se spele pe maini frecvent si sa evite contactul cu grupuri mari de studenti.Dintre cele 380 de districte ale tarii, 19 dintre acestea au restrictii in vigoare din cauza numarului ridicate de cazuri de coronavirus. In zonele respective, numarul studentilor care au voie sa se adune intr-un singur loc va fi limitat. Directorii de scoli vor putea sa treaca la invatarea virtuala sau hibrida daca vor fi detectate cazuri de coronavirus in scolile lor.Scolile daneze s-au redeschis din 10 august pentru un nou semestru, insa multi elevi s-au intors deja din primavara, dupa scaderea cazurilor de coronavirus, acest lucru permitand redeschiderea scolilor.Copiii au fost impartiti in grupuri mici de 10-12 elevi, asezati la 2 metri distanta in clasa si s-au spalat pe maini la intervale de cel putin o ora si jumatate.Guvernul a stabilit instructiunile centrale, dar a permis municipalitatilor flexibilitate in implementarea regulilor. "Le-am spus membrilor nostri sa coopereze cu municipalitatile locale, astfel incat preocuparile cadrelor didactice sa fie luate in considerare la toate nivelurile", a spus Dorte Lange, vicepresedinte al Uniunii Profesorilor Daneze.Copiii si profesorii nu vor fi nevoiti sa poarte masti. Danemarca nu a observat o crestere a infectiilor dupa deschiderea scolilor.