VIDEO 44 de scoli din judetul Cluj nu au apa potabila, la inceput de an scolar. Solutia pentru moment a fost aducerea unor bidoane de apa

In cele trei sate ale comunei Maguri Racatau locuiesc peste 2.000 de oameni. Aproape 200 se pregatesc de scoala, relateaza Stirile TVR. La scoala din centrul comunei s-au facut pregatiri pentru primirea in siguranta a elevilor. Au fost montate puncte cu dezinfectant, bancile sunt asezate la distanta, s-au trasat circuite de intrare si de iesire. Si pentru ca este in Muntii Apuseni, s-a facut aprovizionarea cu lemne pentru iarna.Cu emotii sunt asteptati si cei 20 copii de gradinita Cu toate pregatirile insa, cele trei scoli din comuna nu au autorizatie. Le lipseste apa potabila.Solutia pentru moment a fost aducerea unor bidoane de apa pentru consumul elevilor. Si lucrurile par sa se aseze. Cea mai mare temere este insa aici trecerea la sistemul hibrid sau la scenariul rosu. Comuna se intinde pe 27 de mii de hectare, iar unele case sunt izolate.In judetul Cluj, o singura scoala are grupul sanitar exterior si nu a primit autorizatie. Alte 44 de unitati sunt neautorizate din cauza lipsei apei potabile.