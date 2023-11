Transportul aerian, detergenţii şi energia termică se află în topul scumpirilor înregistrate în ultimul an, potrivit datelor publicate luni de Institutul Naţional de Statistică (INS).

În luna octombrie a acestui an, tarifele pentru transportul aerian au fost cu 25,89% mai mari comparativ cu octombrie 2022, preţul detergenţilor a urcat cu 23,97%, iar cel al energiei termice cu 22,26%.

În ceea ce priveşte mărfurile alimentare, acestea s-au scumpit, în medie, cu 8,66% comparativ cu octombrie 2022. Cele mai mari creşteri de preţuri s-au înregistrat la bere (17,10%), peşte proaspăt (16,82%) şi conserve şi alte produse din peşte (15,43%).

Ieftiniri au fost consemnate la ulei comestibil (-24,65%), făină (-20,19%) şi mălai (-11,08%).

Faţă de luna septembrie a acestui an, cel mai mult s-au scumpit cartofii (+6,16%), alte legume şi conserve din legume (+5,75%) şi fructele proaspete (+1,52%).

Pe de altă parte, făina a fost mai ieftină cu 3,07% în octombrie faţă de septembrie 2023, citricele şi alte fructe meridionale cu 2,25% şi uleiul comestibil cu 1,45%.

La capitolul mărfuri nealimentare, în ultimul an cel mai mult s-au scumpit detergenţii, plus 23,97%, energia termică, cu 22,26% şi articolele de igienă şi cosmetice, cu 17,25%. În schimb, energia electrică s-a ieftinit cu 10,46%.

Faţă de luna precedentă, în octombrie, încălţămintea din piele a costat mai mult cu 1,88%, detergenţii au consemnat un plus de 1,76%, iar frigiderele şi congelatoarele s-au scumpit cu 1,27%. Scăderi au fost înregistrate la energie electrică, cu 1,08% şi combustibili cu 0,19%.

În ceea ce priveşte serviciile, în ultimul an cel mai mult au crescut tarifele pentru transportul aerian - plus 25,89%, apă, canal şi salubritate - plus 21,21% şi serviciile de confecţionat şi reparat îmbrăcăminte şi încălţăminte - plus 16,76%. Potrivit INS, la această categorie nu s-au înregistrat ieftiniri.

În octombrie, faţă de septembrie, scumpiri au fost consemnate în ceea ce priveşte îngrijirea medicală, plus 1,93%, alte servicii cu caracter industrial, plus 1,31% şi abonamentele auto, plus 1,22%.

Rata anuală a inflaţiei a scăzut în luna octombrie la 8,07%, de la 8,8% în septembrie, în condiţiile în care mărfurile alimentare s-au scumpit cu 8,66%, cele nealimentare cu 6,24%, iar serviciile cu 12,20%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, publicate luni.

