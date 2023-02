Andrei Șelaru, Selly așa cum este cunoscut de publicul său, împreună cu actorul Alex Bogdan au acceptat să fie polițiști pentru 24 de ore, urmând pașii obligatorii pe care îi parcurge un agent de poliție de la pregătirea în școală până la intervenția în stradă alături de echipele de la acțiuni speciale.

Este un proiect care are menirea să promoveze cariera de polițist și să curețe imaginea Poliției Române, serios afectată în ultimii ani.

Experiența celor doi actori a început la Școala de Agenți de Poliție ”Vasile Lascăr” din Câmpina, cea mai mare unitate de învățământ a Ministerului de Interne, a continuat la Secția 1 de Poliție din București, iar apoi în stradă, alături de echipe ale poliției rutiere și SAS (Serviciul de Acțiuni Speciale).

Filmările au avut loc în luna februarie 2023, întreaga producție fiind asigurată pro bono de echipa lui Selly.

”Dacă de mâine am rămâne fără subscriberi, fără followers, fără camere de filmat, fără un loc unde să ne postăm videoclipurile, dacă YouTube ar dispărea, Instagram s-ar închide, TikTok-ul ar da faliment, am fi în stare să facem altceva? Sau, așa cum spun haterii, am muri efectiv de foame”, așa începe prezentarea clipului realizat de Selly la școala de poliție.

Selly și Alex și-au început ”cariera” de polițiști în școala de la Câmpina.

”Noaptea am dormit-o la căminul școlii de poliție, iar la 6 dimineața au intrat peste noi cu niște bătăi atât de puternice în ușă încât pentru o secundă am crezut că sunt infractor și nu viitor polițist. Ne-au pus la flotări, ne-au zis că nu avem voie cu cafea și ne-au trimis direct în curte la înviorarea de dimineață. O experiență superbă”, povestește Selly.

Pregătirea a continuat alături de clasa de elevi în care au fost repartizați cu onorul la drapel, ”cuvântarea” comandantului școlii, salutul militar și ”stânga-n prejur” prost executat, pentru care au fost notați cu un generos 5 plus.

”Mamă, e treabă serioasă rău de tot. E foarte similar cu armata. Nu știu, m-a emoționat așa cu imnul, îți zic sincer”

Elevul Alex Bogdan a fost chiar mustrat de către comandantul școlii pentru că s-a prezentat în formație nebărbierit, neglijență de nepermis în școală.

”Am zis că o fentez, dar nu e de joacă. Am zis că nu mă observă nimeni, dar toată lumea, dar efectiv toată lumea mă arată cu degetul, toți diriginții îmi fac semn cu degetul că nu e bine. Nu mă încadrez. Efectiv nu mă acceptă lumea”, comentează actorul Alex Bogdan, partenerul lui Selly în acest proiect.

După ceremonie, Alex și Selly, bărbieriți de data aceasta, au luat parte la pregătirea efectivă a elevilor: conducerea în regim prioritar a mașinii de poliție în caz de urgență, trageri în poligon, tehnici de imobilizare a suspecților.

”Am un singur sfat pentru voi. Orice ați fi făcut, cel mai bine este să cooperați pentru că nu are niciun sens să complicați situația pentru voi”, este sfatul lui Selly după o primă ședință alături de antrenorul de tehnici de imobilizare al școlii de poliție.

După instruirea de la școală, ”absolvenții” au fost trimiși la post, la Secția 1 de Poliție București unde au intrat în pâine alături de trupele speciale, dar și de polițiștii adevărați de la rutieră.

Filmarea realizată în Școala de Poliție ”Vasile Lascăr” de la Câmpina, dar și pe străzile din București a fost deja postată pe canalul de YouTube al vloggerului, urmărit de 3,19 milioane de persoane și are deja peste 660.000 de vizualizări.

Un clip similar a fost realizat de echipa lui Selly alături de o echipă a MAPN.

