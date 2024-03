O aleasă locală din Arizona anunță în Senat că vrea să avorteze. „Este tratamentul cel mai sigur pentru mine” VIDEO

Eva Burch, o senatoare democrată din Arizona a anunţat în faţa colegilor că îşi întrerupe o sarcină neviabilă, o mărturie cutremurătoare a experienţei în privinţa accesului la îngrijiri, în contextul în care acest stat a deschis un front împotriva dreptului la avort prin impunerea unei legislaţii tot mai restrictive, relatează Paris Match.

Arizona interzice avortul după 15 săptămâni de sarcină.

„În acest moment, tratamentul cel mai sigur şi mai potrivit pentru mine - şi tratamentul pe care-l aleg - este avortul. Însă legile adoptate de această legislatură mă împidică s-o fac”, a anunţat luni această infirmieră de meserie într-o declaraţie solemnă în faţa colegilor ei, potrivit ABC News.

Copleşită de emoţie, această mamă a doi băieţi a povestit cum speranţele sale de a naşte din nou au fost reduse treptat, într-un „parcurs dificil în domeniul fertilităţii”.

După un prim avort spontan în urmă cu 13 ani şi după mai multe încercări nereuşite, ea a aflat „împotriva oricăror aşteptări”, în urmă cu câteva săptămâni, că este însărcinată.

Însă medicii i-au spus că fătul nu este viabil, moment în care a decis să pună capăt sarcinii.

In a speech on the Arizona Senate floor Monday, Democratic lawmaker Eva Burch told her colleagues she plans to get an abortion after learning her pregnancy is no longer viable. pic.twitter.com/uCsecuhapu