Serialul care a primit 27 de nominalizări la Premiile Emmy e disponibil și în România

HBO domină nominalizările la Premiile Emmy, cu „Succession”, „The White Lotus” şi „The Last of Us”, care au adunat 74 de selecţii, dar tema dominantă este greva continuă a scenariştilor şi posibilitatea iminentă ca actorii să li se alăture în doar o zi, potrivit apnews.com.

„Succession” şi dinastia sa profund disfuncţională conduce lista nominalizărilor la Emmy în cel de-al patrulea şi ultimul sezon, cu 27, inclusiv la categoria „cea mai bună dramă”, pe care a câştigat-o în doi din ultimii trei ani. Serialul, disponibil și în România pe platforma de streaming HBO, a primit trei nominalizări pentru „cel mai bun actor într-o dramă”, Brian Cox, Jeremy Strong şi Kieran Culkin primind nominalizări pentru interpretarea bărbaţilor din clanul Roy, iar Sarah Snook a primit o nominalizare pentru „cea mai bună actriţă”. De asemenea, a primit patru nominalizări pentru „cel mai bun actor în rol secundar într-o dramă”.

Vacanţierii blestemaţi dintr-o staţiune siciliană din cea de-a doua parte a filmului „The White Lotus” au dominat cu adevărat categoriile secundare, însă, obţinând cinci nominalizări pentru cea mai bună actriţă în rol secundar într-o dramă - inclusiv nominalizări pentru Jennifer Coolidge şi Aubrey Plaza - şi alte patru pentru cel mai bun actor în rol secundar.

Bella Ramsey şi Pedro Pascal, duo-ul aflat într-o misiune în „The Last of Us”, au primit fiecare nominalizări pentru roluri principale. Serialul, o adaptare a popularului joc video pentru Playstation, s-a clasat pe locul al doilea, după „Succession”, cu 24 de nominalizări. „The White Lotus” are 23.

„Ted Lasso” este pe primul loc în topul comediilor, cu 21 de nominalizări, inclusiv pentru „cel mai bun serial de comedie” şi „cel mai bun actor” pentru Jason Sudeikis.

Nominalizările au sugerat că HBO poate domina în continuare, chiar şi în condiţiile în care serviciile exclusiv de streaming au preluat o mare parte din televiziunea de elită - deşi distincţia este din ce în ce mai neclară, un segment uriaş de telespectatori urmărind „Succession” şi celelalte oferte ale canalului de cablu pe serviciul de streaming cunoscut acum sub numele de Max.

Cox, în vârstă de 77 de ani, a primit nominalizarea pentru „cel mai bun actor într-o dramă”, deşi a apărut în mai puţin de jumătate din episoadele din acest sezon al „Succession”, deşi, în calitate de patriarh al familiei Roy, a dominat la fel de mult episoadele în care nu a apărut. El a câştigat un Emmy pentru „cel mai bun actor în rol secundar într-un film de televiziune” în 2001.

Strong a câştigat în 2020 pentru rolul „băiatului cel mare” Kendall Roy. Culkin a obţinut prima sa nominalizare pentru „cel mai bun actor” după două nominalizări anterioare la categoria rol secundar.

Nominalizările pentru seriale de comedie remarcabile sunt: "Abbott Elementary"; "Barry"; "The Bear"; "Jury Duty"; "The Marvelous Mrs. Maisel"; "Only Murders in the Building"; "Ted Lasso"; "Wednesday".

Nominalizările pentru mini-serii sunt: "Seriale "Beef"; "Dahmer - Monstrul: The Jeffrey Dahmer Story"; "Daisy Jones & the Six"; "Fleishman is in Trouble"; "Obi-Wan Kenobi".

Nominalizările pentru „cea mai bună actriţă într-un serial dramatic” sunt: Sharon Horgan, "Bad Sisters"; Melanie Lynskey, "Yellowjackets"; Elisabeth Moss, "The Handmaid's Tale"; Bella Ramsey, "The Last of Us"; Keri Russell, "The Diplomat"; Sarah Snook, "Succession".

Nominalizaţii pentru „cel mai bun actor într-un serial dramatic” sunt: Jeremy Strong, "Succession"; Bob Odenkirk, "Better Call Saul"; Kieran Culkin, "Succession"; Pedro Pascal, "The Last of Us"; Brian Cox, "Succession"; Jeff Bridges, "The Old Man".

Nominalizările pentru „cel mai bun actor într-un serial de comedie” sunt: Jeremy Allen White, "The Bear"; Jason Sudeikis, "Ted Lasso"; Bill Hader, "Barry"; Martin Short, "Only Murders in the Building"; Jason Segel, "Shrinking".

Nominalizările pentru „cea mai bună actriţă într-un serial de comedie” sunt: Quinta Brunson, "Abbott Elementary"; Rachel Brosnahan, "The Marvelous Mrs. Maisel"; Christina Applegate, "Dead to Me"; Jenna Ortega, "Wednesday"; Natasha Lyonne, "Poker Face".

Nominalizările pentru „cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial de comedie” sunt: Sheryl Lee Ralph, "Abbott Elementary"; Ayo Edebiri, "The Bear"; Janelle James, "Abbott Elementary"; Hannah Waddingham, "Ted Lasso"; Juno Temple, "Ted Lasso"; Jessica Williams, "Shrinking".

Nominalizările pentru „cel mai bun actor în rol secundar într-un serial de comedie” sunt: Anthony Carrigan, "Barry"; Brett Goldstein, "Ted Lasso"; Phil Dunster, "Ted Lasso"; Henry Winkler, "Barry"; James Marsden, "Jury Duty"; Tyler James Williams, "Abbott Elementary"; Ebon Moss-Bachrach, "The Bear".

Nominalizările pentru „cel mai bun actor în rol secundar într-un serial dramatic” sunt: F. Murray Abraham, "The White Lotus"; Nicholas Braun, "Succession"; Michael Imperioli, "The White Lotus"; Theo James, "The White Lotus"; Matthew Macfadyen, "Succession"; Alan Ruck, "Succession"; Will Sharpe, "The White Lotus"; Alexander Skarsgård, "Succession".

Nominalizările pentru „cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial dramatic” sunt: Jennifer Coolidge, "The White Lotus"; Elizabeth Debicki, "The Crown"; Meghann Fahy, "The White Lotus"; Sabrina Impacciatore, "The White Lotus"; Aubrey Plaza, "The White Lotus"; Rhea Seehorn, "Better Call Saul"; J. Smith-Cameron, "Succession"; Simona Tabasco, "The White Lotus".

Intrarea în grevă a actorilor care se alătură scenariştilor de film şi televiziune ar duce la o nouă închidere a industriei şi ar fi pentru prima dată din 1960 încoace când două sindicate de la Hollywood sunt în grevă. În timp ce difuzările de seriale şi filme vor continua, activitatea la proiectele viitoare va înceta, iar interviurile de promovare şi apariţiile actorilor pentru susţinerea proiectelor vor înceta.

Posibilitatea unei industrii slăbite de două greve ar putea atenua orice bucurie pentru cei nominalizaţi şi ar afecta ceremonia programată pentru 18 septembrie pe reţeaua Fox.

