Accident mortal pe strada Vanatorilor din Sfantu Gheorghe

Un accident mortal a avut loc duminica, 5 iunie, pe strada Vanatorilor din Sfantu Gheorghe. Un motociclist, in varsta de 29 de ani, a murit dupa ce o masina condusa de un tanar in varsta de 21 de ani a intrat in coliziune cu acesta, a transmis IPJ Covasna."La data de 5 iunie a.c., in jurul orei 11.30, politistii din cadrul Politiei Municipiului Sfantu Gheorghe au fost sesizati despre faptul ca pe strada Vanatorilor din municipiul ... citeste toata stirea