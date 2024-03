Lucia Seres: Copiii ar trebuie sa petreaca mult timp in natura, nu in fata ecranelor

Medicul de familie din Sfantu Gheorghe, Lucia Seres, spune ca in ultima vreme a crescut numarul cazurilor de viroze in randul copiilor. Specialistul a subliniat, in acest sens, cat de importanta este abordarea preventiva care sa includa mai mult timp petrecut in natura si mai putin in fata ecranelor. De asemenea, medicul de familie subliniaza importanta unei alimentatii echilibrate, bogate in fructe si legume.Potrivit medicului, in ultima vreme, multi copii s-au confruntat cu dureri de cap, ... citește toată știrea