Peste 600 de masini vechi eliminate in programul "Dam valoare rablei tale" de la Sfantu Gheorghe

Peste 600 de autovehicule au fost scoase din circulatie prin programul "Dam valoare rablei tale", initiat de Primaria Sfantu Gheorghe in primavara anului trecut cu scopul de a elimina din trafic masinile vechi si poluante.Prin acest program, Primaria Sfantu Gheorghe ofera cate 3.000 de lei in schimbul autovehiculelor mai vechi de 10 ani predate la fier vechi, cu conditia ca proprietarii sa se angajeze ca in urmatorii trei ani nu vor achizitiona un autoturism mai vechi de 5 ani."Eu consider ... citeste toata stirea