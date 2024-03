Se construieste o noua cresa in judetul Covasna. Cate locuri va avea si cat costa investitia din Comuna Barcani

O noua cresa se construieste in Comuna Barcani din judetul Covasna. Investitia a fost anuntata de primarul localitatii, Nicolae Pastor. Fondurile sunt asigurate prin Compania Nationala de Investitii (CNI). Valoarea investitiei depaseste 12 milioane de lei. In total, cresa va avea 40 de locuri, destinate in principal copiilor din comuna, insa daca vor mai ramane locuri disponibile, vor putea sa se inscrie si copii din localitatile invecinate, a spus, pentru covasnamedia.ro, Nicolae Pastor. ... citește toată știrea