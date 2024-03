Suntem in perioada electorala; ce trebuie sa stii

Pregatirile pentru alegeri sunt in toi, nu doar in sanul partidelor (care strang semnaturi si anunta candidati), ci si la Prefectura. Asta pentru ca a fost aprobat calendarul actiunilor, iar perioada electorala pentru alegerile din 9 iunie a inceput in 12 martie. Atentie, insa, campania electorala va incepe doar cu o luna inainte de alegeri, adica in 10 mai.Prefectul Raduly Istvan a spus marti, in cadrul unei conferinte de presa, ca a fost aprobat calendarul actiunilor din perioada electorala ... citește toată știrea