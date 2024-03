Serena Williams și-a făcut apariția pe arena pe care revine Simona Halep. Dezamăgirea americancei FOTO

Simona Halep o va înfrunta marți pe spaniola Paula Badosa, locul 80 WTA, în primul tur al Miami Open, meci care va avea loc pe arena centrală.

Turneul de la Miami, de categorie WTA 1000, este primul pentru Halep după ce românca a absentat din circuit din august 2022.

Meciul Simona Halep - Paula Badosa va fi ultimul al zilei (al patrulea) pe Grandstand, arena centrală de la Miami, nu înainte de ora 22.00 (ora României).

În al doilea meci din program a evoluat veterana Venus Williams (44 de ani), de trei ori campioană la Miami, care a fost eliminată însă categoric de rusoaica Diana Șnaider, scor 6-3, 6-3.

La meci a asistat și sora lui Venus, legendara Serena Williams, conform imaginilor apărute pe rețelele sociale.

Serena Williams is literally in front of me watching Venus Williams at the Miami Open 😭 pic.twitter.com/lQcwngkUlB