Fostul antrenor al Simonei Halep atrage atenția: "Derogare, derogare, dar nu este chiar atât de uşor”

Fost antrenor al Simonei Halep, Adrian Marcu a afirmat, joi, la sediul COSR, că jucătoarea română, a cărei suspendare pentru doping a fost redusă de TAS de la 4 ani la 9 luni, va trebui să muncească mult pentru a recupera perioada de un an şi jumătate în care nu a putut activa în circuitul WTA.

"E un pic mai greu să revină, fizic nu a întrerupt să facă antrenamente, dar în general meciurile îţi aduc pregătirea specifică. Are totuşi un an jumate de când nu am mai jucat în competiţii. Nu cred că îi va fi uşor, dar o cunoaştem pe Simona, ştim că e ambiţioasă, îşi doreşte foarte mult. Oricum la ea va dura mai puţin decât la altcineva", a declarat Marcu.

Tehnicianul nu a fost surprins că Simona Halep a primit un wild card pentru a participa la turneul de la Miami: "Nu mă surprinde faptul că a primit un wild card pentru Miami, vorbim totuşi despre Simona Halep. Cred că o personalitate ca ea oriunde va primi wild card. Oricum, ca (fost) număr unu mondial are dreptul să primească mai multe wild carduri şi cred că pentru orice organizator de concurs în momentul ăsta, când nu putem spune că sunt nişte jucătoare extraordinare, Simona ar fi o îmbogăţire a concursului său. Aşa că fiecare şi-ar dori să o aibă".

În ceea ce priveşte o posibilă participare a Simonei Halep la Jocurile Olimpice de la Paris, Marcu a spus că jucătoarea română va avea nevoie să acumuleze puncte pentru a se putea califica, neputând spune dacă poate beneficia de un wild card.

"Derogare, derogare, dar nu este chiar atât de uşor, pentru că mai avem nevoie şi de clasament. Eu, cel puţin, nu ştiu ce se întâmplă, dacă poate să beneficieze de un clasament protejat sau nu. Nu ştiu dacă se pune problema unui wild card la Olimpiadă sau nu", a mai spus Adrian Marcu.

Jucătoarea de tenis Simona Halep a declarat, joi dimineaţa, la întoarcerea de la Dubai, unde se antrenează, că nivelul în circuitul WTA este acum unul destul de ridicat şi că va fi o mare provocare pentru ea să se apropie de primele 10 locuri ale clasamentului mondial. De asemenea, ea a afirmat că va face totul pentru a participa la Jocurile Olimpice de la Paris, din această vară.

Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, declara, miercuri, pentru AGERPRES, că ar fi un vis împlinit ca jucătoarea de tenis Simona Halep să participe la Jocurile Olimpice de la Paris şi să câştige o medalie.

Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne a admis apelul depus de jucătoarea română de tenis Simona Halep şi i-a redus, marţi, la nouă luni suspendarea de patru ani dictată de Agenţia Internaţională pentru Integritatea Tenisului (ITIA).

''Procedura de apel a TAS a cuprins procese intensive şi o audiere de trei zile care a avut între 7 şi 9 februarie, la Lausanne. Comisia TAS a audiat numeroşi experţi şi martori, majoritatea prezenţi fizic la audiere. Comisia a determinat în unanimitate ca perioada de patru ani de ineligibilitate impusă de tribunalul independent al ITF să fie redusă la nouă luni, începând cu 7 octombrie 2022, perioadă care a expirat pe 6 iulie 2023. Întrucât termenul a expirat înainte ca apelul să fie depus la TAS, completul TAS a hotărât că e oportun să emită dispoziţia cât mai curând posibil, împreună cu un comunicat de presă cuprinzător'', se arată în comunicatul TAS.

Simona Halep fusese suspendată pe o perioadă de patru ani pentru dopaj, pe 12 septembrie 2023, de către Agenţia Internaţională pentru Integritate în Tenis (ITIA). ITIA a precizat atunci că un tribunal independent a suspendat fostul lider mondial pentru două încălcări separate ale Programului Antidoping din Tenis (TADP).

Simona Halep a dat în judecată compania canadiană care a produs suplimentele nutriţionale din cauza cărora consideră că a fost testată pozitiv şi a fost suspendată patru ani pentru dopaj.

Halep cere despăgubiri mai mari de 10 milioane de dolari de la Quantum Nutrition, care produce Schinoussa Superfoods, după testul pozitiv la roxadustat (medicament folosit de oamenii cu anemie, n. red.) din 2022, de la US Open.

