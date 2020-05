Simona Halep a raspuns criticilor adunate de-a lungul timpului: "Lumea spunea ca sunt labila psihic si ca nu-mi pasa"

Ziare.

Cea mai buna jucatoare a Romaniei, de doua ori castigatoare de turnee de Grand Slam, Roland Garros 2018 si Wimbledon 2019, a vorbit fara perdea despre criticile pe care le primea mai demult. Si mai degraba pentru presupusa sa labilitate din timpul unor puncte sau meciuri foarte importante."Tin minte ca inainte toata lumea era ca Halep, gata, cedeaza repede, e labila psihic si da meciuri fara sa se gandeasca. Pentru ca nu-i pasa efectiv. Niciodata, vreau sa o spun, nu am intrat pe teren cu gandul sa pierd pentru ca nu-mi pasa...Daca nu-mi pasa, nu jucam. Nu m-a obligat nimeni sa joc tenis de mica. Eu de fapt in acele momente sufeream, ma blocam si nu puteam da randamentul pentru care m-am pregatit", a tinut sa sublinieze locul 2 mondial WTA , intr-un interviu realizat in cadrul unui podcast intitulat BT Talks."Daca esti responsabil cu ceea ce faci si te dedici 100%, iti dau in scris, dupa 24 de ani de tenis, ca e imposibil sa nu reusesti", a mai tinut Halep sa dea un sfat copiilor dornici sa faca tenis.Halep a castigat de-a lungul anilor 20 de trofee WTA. In acest an, s-a oprit in semifinale la Australian Open , dar apoi a triumfat la Dubai, dupa o finala electrizanta cu Elena Rybakina."Eu tot timpul am apreciat oamenii pe care i-am avut langa mine si sunt convinsa ca au fost cei mai buni. Am luat de la ei tot ce era pozitiv si, din despartirile pe care le-am avut cu toti antrenorii mei am mers mai departe cu partea buna", a mai adaugat Simona Halep la interviul de mai sus.