Cum să identifici simptomele ADHD la copii

ADHD (Tulburarea cu deficit de atenție și hiperactivitate) este o problemă comună în rândul copiilor și poate avea un impact semnificativ asupra vieții lor și a familiei. Aceasta este, de obicei, diagnosticată în perioada copilăriei și, în general, persistă și pe durata vieții de adult. Copiii cu ADHD pot avea dificultăți de concentrare, de a își controla comportamentele impulsive sau pot fi mult prea activi.

Se cunosc cauzele și factorii de risc pentru ADHD?

Copiii au în mod firesc dificultăți de a se concentra și de a se comporta normal în unele momente. Cu toate acestea, cei cu ADHD au în permanență acele caracteristici. Iată mai multe despre cauzele și simptomele ADHD!

Cu toate că oamenii de știință încă fac cercetări pentru a afla cu certitudine care sunt motivele care duc la apariția acestei tulburări, aceștia presupun că printre factorii de risc există următorii [1]:

Factori genetici

ADHD este adesea moștenit, având o componentă genetică semnificativă. Copiii cu părinți sau frați cu ADHD prezintă un risc mai mare de a dezvolta această tulburare.

Factori de mediu și expunere prenatală

Expunerea la substanțe toxice în timpul sarcinii, precum alcoolul, nicotina și poluanții, poate crește riscul apariției ADHD la copil. De asemenea, traumatismele cerebrale minore, infecțiile și malnutriția în timpul sarcinii pot contribui la dezvoltarea ADHD.

Probleme legate de naștere și dezvoltarea creierului

Complicațiile la naștere, precum prematuritatea, greutatea scăzută la naștere și probleme cu placenta, pot avea un impact asupra dezvoltării cerebrale a copilului, crescând riscul de ADHD. Anomalii în structura și funcționarea unor zone ale creierului sunt asociate cu ADHD.

Factori psihosociali

Situațiile de stres, neglijarea sau abuzul în familie, conflictele parentale și schimbările majore în viața copilului pot contribui la apariția sau agravarea simptomelor ADHD. Experiențele negative din copilărie, cum ar fi traumele și neglijarea, pot crește riscul de a dezvolta ADHD.

Simptomele ADHD

Simptomele ADHD sunt variate și pot fi diferite de la un copil la altul, dar există câteva simptome tipice și atipice care pot fi observate în general. Printre simptomele tipice ale ADHD se numără problemele de concentrare, hiperactivitatea și impulsivitatea.

Copiii cu ADHD pot avea dificultăți în a-și menține atenția asupra unei sarcini sau activități, fiind ușor distrași și trecând rapid de la o activitate la alta. Aceștia pot prezenta un comportament agitat, fiind în mișcare constantă, având dificultăți în a sta calmi în situații care o impun. De asemenea, copiii cu ADHD pot lua decizii impulsive, fără a lua în considerare consecințele acțiunilor lor, și pot avea dificultăți în a aștepta rândul sau în a urma instrucțiuni.

Pe de altă parte, simptomele atipice ale ADHD pot include probleme de memorie, dificultăți de învățare și probleme de comportament. Unii copii cu ADHD pot avea dificultăți în a reține informații, în a organiza gândurile și în a planifica sarcini. Copiii cu ADHD pot întâmpina probleme în procesul de învățare, precum citirea, scrierea sau matematica, datorită lipsei de concentrare și a dificultăților de organizare. Copiii cu ADHD pot avea probleme de comportament, cum ar fi agresivitatea, opoziția față de autoritate sau dificultăți în a se integra în grupuri sociale.

Deși simptomele ADHD pot varia de la un copil la altul, există trei tipuri principale de ADHD:

predominant inatent

predominant hiperactiv-impulsiv

combinat.

ADHD predominant inatent se caracterizează prin dificultăți de concentrare și organizare, fără a prezenta hiperactivitate sau impulsivitate. Copiii cu ADHD predominant hiperactiv-impulsiv prezintă simptome de hiperactivitate și impulsivitate, dar nu întâmpină probleme semnificative de concentrare. ADHD combinat este cel mai frecvent tip de ADHD și include simptome de inatenție, hiperactivitate și impulsivitate.

În general, ADHD este o tulburare complexă, care poate fi influențată de mai mulți factori. Este important să înțelegem acești factori și să le gestionăm în mod corespunzător cu ajutorul specialiștilor, pentru a ajuta copiii cu ADHD să aibă o viață mai bună și mai împlinită.

Sursă de referință:

