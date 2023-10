Siria acuză Israelul de avarierea aeroporturilor din Damasc și Alep. Doi morți în urma loviturilor aeriene VIDEO

Siria a raportat duminică dimineața, 22 octombrie, lovituri aeriene asupra aeroporturilor din Damasc și Alep.

”La aproximativ 5:25 dimineața, astăzi, dușmanul israelian a efectuat simultan o agresiune aeriană cu lovituri de rachete din direcția Mării Mediterane, la vest de Latakia și din direcția Înălțimilor Golan ocupate, țintind aeroporturile internaționale din Damasc și Alep”, a raportat o agenție de știri siriană, arată digi24 citând CNN.

Pistele ambelor aeroporturi au fost avariate, iar traficul aerian a fost transferat către Latakia, mai arată sursele citate.

Sky news anunță că două persoane și-au pierdut viața în urma atacurilor, amintind că Israelul a atacat de mai multe ori cele două aeroporturi siriene în efortul de a opri livrările de provizii dinspre Iran spre Orientul Mijlociu.

Looks like the Israeli Air Force struck the Syrian airports in Damascus and Aleppo again a few hours ago. pic.twitter.com/GHtL7vMcLn