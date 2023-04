Prefectul Capitalei: Avem mai putina imaginatie decat cei care vand droguri legale

Prefectul Capitalei, Mihai Atanasoaei, considera ca fenomenul cresterii consumului de produse etnobotanice nu se va reduce doar prin adoptarea unor legi, ci printr-un control riguros si masuri imediate.

"Am discutat cu Politia Romana si cu cei de la DIICOT. Nu ai cum, printr-o lege, sa controlezi fenomenul. O lege exista si acum, si sunt trecute intr-o anexa substantele care nu pot fi comercializate. Baietii acestia, care vand substante de genul acesta, se pliaza foarte repede. Noi nu aveam atata imaginatie cata au ei.

De exemplu, daca interzici ceva azi, pana maine ei mai adauga o substanta si fac alt produs. Nu ai cum sa tii pasul cu ei, legislativ vorbind. Solutia in care eu cred este modificarea mai multor legi prin care sa le dai autoritatilor posibilitatea sa aplice masuri immediate", a declarat prefectul Capitalei intr-un interviu acordat pentru Evenimentul Zilei.

In opinia sa, ar trebui ca Garda Financiara sa poata inchide pe loc "magazinele de vise", iar aceasta putere sa o aiba si DIICOT si Directia Sanitar-Veterinara.

Mihai Atanasoaei a mai afirmat ca la 1 ianuarie 2010 erau 107 astfel de magazine, din care 58 au fost inchise, dar probabil ca unele s-au redeschis.

"Cert este ca, inainte de ultimul control, care a avut loc la inceputul lunii decembrie, harta acestora arata astfel: in sectorul 1 erau 13, in sectorul 2 erau sase "magazine de vise", pe raza sectorului 3 - noua, in sectorul 4 - cinci magazine, in sectorul 5 erau autorizate 13, iar in sectorul 6 - noua.

Ads

Totusi, nu poti sa stii cate functioneaza in acest moment, pentru ca, spre exemplu, isi iau autorizatie de comercializare doar pentru sare de baie, care nu este interzisa la comercializare", a mai afirmat prefectul Bucurestiului, in opinia caruia singura solutie eficienta este efectuarea de controale sustinute si prevenirea vanzarii de produse etnobotanice, nu inchiderea automata a magazinelor de acest tip.

Ar trebui sa imbratisam solutia eutanasierii maidanezilor

Pe de alta parte, intrebat de jurnalistii de la Evenimentul Zilei care mai este situatia maidanezilor din metropola, prefectul a raspuns ca nu sunt bani pentru ingrijirea lor si, pana la urma, autoritatile ar trebui sa accepte solutia eutanasierii.

"Problema maidanezilor nu s-a imbunatatit deloc. Daca la nivelul lui 2009 am avut 11.000 de oameni muscati, anul acesta, pana in octombrie, aveam deja 8.000. (...) Se sterilizeaza aproximativ 80 de caini pe zi. Dar problema maidanezilor, prin sterilizare, este rezolvata partial. Solutia nu este insa doar sterilizarea lor masiva, ci strangerea lor in adaposturi. A, n-avem bani sa-i tinem in adaposturi, atunci, probabil, va trebui sa fim realisti si sa imbratisam solutia eutanasierii. Sa lasam ipocrizia deoparte si sa ne gandim si la oameni, nu numai la animale!", a declarat prefectul.