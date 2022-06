Mitropolitul Clujului le cere romanilor sa faca mai multi copii - din trei, unul sa fie pentru Biserica

Aproximativ o mie de persoane au luat parte, duminica, la Cluj-Napoca, la "Marsul pentru viata", o actiune care are drept scop lupta impotriva avorturilor si la care au fost prezenti si reprezentanti ai Bisericii Ortodoxe, in frunte cu IPS Andrei Andreicut, dar si ai Bisericii Greco-Catolice.

Participantii la mars au strabatut mai multe strazi din centrul orasului si au purtat bannere cu mesaje precum: "Protejeaza viata, spune nu avortului" sau "Dumnezeu creeaza viata, avortul o omoara", informeaza News.ro.

Potrivit organizatorilor, marsul are ca scop promovarea unicitatii fiecarei vieti si in special lupta impotriva avorturilor. Evenimentul este unul la nivel national, astfel ca marsuri similare au mai fost organizate sambata in peste o suta de orase si localitati din Romania, intre care Constanta, Brasov, Sibiu, dar si in Capitala.

La marsul din Cluj-Napoca a luat parte si Inaltpreasfintitul Andrei Andreicut, Mitropolitul Clujului, care a atras atentia asupra faptului ca popoarele europene au un spor natural mai mic decat cele musulmane si a indemnat familiile sa aiba cat mai multi copii.

"Ca sa traim o viata normala, in Romania ar trebui ca fiecare familie sa aiba macar trei copii: unul pentru mama, unul pentru tata si celalalt pentru tara si biserica. Altfel o sa imbatranim si ne imputinam", a spus Andrei Andreicut.

De asemenea, la mars au fost prezenti si episcopul Greco-Catolic de Cluj-Gherla, Florentin Crihalmeanu, dar si episcopul ortodox Pavlos din Drama (Grecia).

