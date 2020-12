Mitropolitul Olteniei, despre campania de imunizare anti-COVID: "Dupa aceasta vaccinare, lucrurile vor fi altfel"

Intr-un interviu pentru presshub.ro, mitropolitul Olteniei, IPS Irineu, a declarat ca biserica va sustine campania de vaccinare. "Da, ne vom pune in slujba enoriasilor, in slujba credinciosilor, si vom fi permanent alaturi de ei, vom sprijini cu tot ce vom putea si vom fi permanent alaturi de Armata. Nu stiu in acest moment cum ne vom organiza, vom decide atunci, dar o vom face. Lucrul important este ca noi sa participam la binele si la viata credinciosilor pentru ca ei sunt confratii nostri. Si Dumnezeu iubeste toti oamenii", a declarat IPS Irineu pentru sursa citata.Mitropolitul Olteniei a mai aratat ca "este adevarat ca stiinta isi spune cuvantul"."Si noi ne-am rugat la Bunul Dumnezeu, ca oamenii de stiinta sa primeasca luminare si sa realizeze un vaccin, pentru ca oamenii sa poata scapa mai usor de aceasta pandemie. Evident ca se vor realiza multe prin acest vaccin si noi ne rugam acum sa nu aiba reactii adverse, pentru ca stim ca orice vaccin are si o componenta pozitiva, dar si una negativa. Dupa aceasta vaccinare, lucrurile vor fi altfel, nu as putea sa spun ca viata isi va relua chiar cursul de dinainte, dar, in mod sigur, va fi o viata noua, constienta si oamenii se vor bucura in libertate, dar libertate in bine, nu in rau", a mai declarat IPS Irineu pentru presshub.ro Mitropolitul Streza, dezlantuit in timpul slujbei de Sfantul Nicolae: "Biserica este astazi marginalizata, este hulita". Despre COVID-19: "Daca biruim frica, biruim si boala"