Patriarhia Romana: Slujba trecerii in Noul An are loc mai devreme pentru a respecta restrictiile de circulatie

"In contextul prelungirii starii de alerta, in care deplasarea in afara domiciliului este interzisa dupa ora 23.00, dar si al recomandarilor speciale ale autoritatilor pentru perioada de sarbatori, slujba de binecuvantare a Noului An, care se savarsea la miezul noptii trecerii dintre ani, va fi savarsita anul acesta imediat dupa slujba Vecerniei din seara zilei de 31 decembrie 2020", a informat Patriarhia Romana.In majoritatea lacasurilor de cult din Patriarhia Romana va fi oficiata joi slujba trecerii dintre ani."Randuiala stabilita de Sfantul Sinod in anul 2011 prevede citirea Acatistului Domnului nostru Iisus Hristos intrucat in ziua de 1 ianuarie ne amintim de momentul cand Fiul lui Dumnezeu, intrupat, a primit numele de Iisus. Iisus inseamna in limba ebraica "Dumnezeu mantuieste" si in acatist este pronuntat de aproximativ 200 de ori", precizeaza Patriarhia.Slujba care se savarseste in noaptea trecerii dintre ani mai cuprinde rugaciunea Sfantului Efrem Sirul catre Mantuitor, o rugaciune de multumire, doua rugaciuni de intrare in noul an - una din traditia liturgica romana si slava (cea care va fi citita si la slujba de Te Deum oficiata dupa Sf. Liturghie in prima zi din an) si alta din traditia greaca.