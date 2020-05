Guvernul a numit un nou prefect de Bucuresti

Ziare.

"Au fost adoptate mai multe hotarari de guvern pentru eliberari si numiri de prefecti sau subprefecti. Dintre acestea, mentionez hotararea de guvern pentru numirea prefectului Municipiului Bucuresti in persoana domnului Cojanu Gheorghe. De asemenea, au fost numiti mai multi subprefecti la nivelul judetelor Calarasi, Ialomita, Iasi, Ilfov si Olt", a spus Danca la finalul sedintei de Guvern.Conform celei mai recente declaratii de avere, postata pe site-ul Guvernului, Cojanu detine trei terenuri intravilane in Campulung Muscel, Azuga si Bucuresti.In decembrie 2019, Gheorghe Cojanu a fost numit in functia de de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor.