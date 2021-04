Incidenta cazurilor COVID-19 scade usor in Bucuresti. Situatia ramane ingrijoratoare in Ilfov GRAFIC

Gorj - 1,49

Harghita - 1,30

Maramures - 1,33

Suceava - 0,93

Ilfov ramane pe primul loc, cu cea mai mare incidenta la mia de locuitori, de 8,58. Judetul a inregistrat, in ultimele 24 de ore, 146 de cazuri noi.Bucurestiul a inregistrat o usoara scadere, ajungand la o incidenta de 6,81 la mia de locuitori. In plus, Capitala a inregistrat 865 de cazuri noi.Situatia este ingrijoratoare si in Cluj, unde incidenta a ajuns la 6,52 la mia de locuitori, fiind raportate 351 de infectari noi.La polul opus se afla patru judete, acestea fiind singurele din scenariul verde: