O companie aeriana ofera zboruri virtuale in Laponia pentru a-l vizita pe Mos Craciun

Desi Finnair ar avea nevoie de mai multe incasari pentru a putea suplini pierderile uriase suferite in timpul pandemiei, este vorba de o initiativa caritabila ale carei beneficii vor fi destinate unui fond creat de UNICEF pentru a-i ajuta pe copiii afectati de criza provocata de COVID-19.Dupa cum explica Finnair intr-un comunicat, experienta va incepe cu un zbor virtual la clasa intai de aproape 30 de minute intre Helsinki si Rovaniemi, in care participantii se vor bucura de aurora boreala in timp ce echipajul virtual al avionului va imparti pasagerilor cateva gustari (tot virtuale).Zborul va avea si alte surprize pe care Finnair nu a dorit sa le dezvaluie, dar participantii se vor putea bucura de prezenta "unui cunoscut personaj festiv", asezat pe un loc alaturat, inainte de aterizarea la Rovaniemi si de a vizita atelierul lui Mos Craciun.In afara de comoditate si de pretul scazut, aceasta experienta are si alte avantaje, spre deosebire de zborurile reale: nu exista limita de pasageri si nici posibilitate de "overbooking" (supravanzare de bilete).Aceste zboruri virtuale in Laponia au fost create de Zoan, un studio finlandez specializat in VR, si utilizeaza platforme grafice in trei dimensiuni (3D) Unreal Engine, care sunt folosite pentru jocurile video de inalta calitate.Pentru aceasta experienta nu este nevoie de ochelari speciali, iar un computer sau un smartphone este suficient.Potrivit Finnair, desi aceste zboruri incearca sa aduca putina magie de Craciun, presupun totodata inceperea unei noi ere in care tehnologia VR va fi un element important al calatoriilor de vacanta."Realitatea virtuala va ajuta pe viitor persoanele sa-si aleaga destinatia de calatorie, sa poata descoperi mai multe optiuni disponibile si sa aleaga ceea ce isi doreste", a declarat Tiina Tissari, vicepresedintele Finnair.