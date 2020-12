INTERVIU Epidemiologul Emilian Popovici, despre noua tulpina de coronavirus: "S-a raspandit foarte repede. Suntem ca in razboi"

Destul de mult. Trebuie sa respectam masurile de protectie, pentru ca este un razboi in care noi, populatia generala, oamenii de stiinta, liderii acestei lumi, cauta sa limiteze expansiunea virusului. Virusul, de cealalta parte, cauta sa infecteze si sa supravietuiasca. Si el realizeaza aceasta supravietuire prin mutatii.In primul rand, ca sa se reduca numarul de mutatii, pe viitor ar trebui sa vaccinam 60% din populatie, in aproximativ un an, si sa reducem astfel la maximum numarul de infectii. Pentru ca e logic. Cu cat reduci numarul de infectii, cu atat ii dai o posibilitate scazuta virusului de a genera o mutatie. Virusul genereaza mutatiile infectand. Si aceasta varianta noua se pare ca a aparut tot la o persoana care avea o imunitate mai slaba care, nereusind sa se debaraseze de virus in timp util, i-a dat posibilitatea acestuia sa genereze mutatii.Poate fi si o varianta de import, care sa fi ajuns in Marea Britanie dintr-o tara cu posibilitati de testare si de supraveghere a virusului mai reduse.Ca sa vorbesti despre masuri suplimentare trebuie sa stii care este nivelul de masuri de la care pleci. Este esential sa stii ca intr-o tara sunt luate deja anumite masuri si sa vezi cu ce poti veni suplimentar, in conditiile unei tulpini cu o virulenta crescuta, ca cea despre care discutam. De asemenea, trebuie sa stii cat este aceasta crestere a transmisabilitatii sau a infectiozitatii or inca nu stim asta.Afirmatia premierului Marii Britanii, Boris Johnson , ca ar fi cu 70% mai infectioasa, nu este sustinuta prin laborator deocamdata. Este o declaratie care se bazeaza pe o declaratie a celor de la Imperial College din Londra, care au spus acest lucru, dar e bazat pe o modelare matematica. Modelarea matematica iti arata o tendinta crescatoare dar nu iti poate preciza, cu exactitate, cu cat reprezinta aceasta crestere.Tulpina asta a fost identificata in septembrie, iar in luna noiembrie deja a inlocuit celelalte variante. Deci ea s-a raspandit foarte repede. Acum e greu de spus daca aceasta raspandire este cauzata in exclusivitate de cresterea infectiozitatii sau daca ea a fost cauzata de acel nivel scazut al masurilor - nivelul 2 - despre care ati spus, pe care ei l-au avut pana recent. Lucrurile sunt intr-o dinamica foarte mare acum.Se incearca deja limitarea raspandirii acestei noi variante, asta fac cam toate tarile in momentul de fata. Pe de alta parte, britanicii au crescut nivelul de masuri de protectie de la 2 la 4, deci se va vedea in dinamica problema, pana la urma. Ceea ce este important e ca, in momentul de fata, studiile arata ca, desi s-au produs niste mutatii in zone esentiale ale virusului, aceste modificari nu duc la modificarea raspunsului la vaccin.Vaccinurile actuale genereaza un raspuns imun care, la randul lui, duce la atacarea virusului pe mai multe segmente. Deci chiar daca s-a produs o modificare la nivelul proteinei Spike, faptul ca raspunsul imun duce la atacarea mai multor segmente ale virusului nu pune deocamdata problema modificarii raspunsului la vaccin.Deocamdata, da. Dar trebuie sa fim foarte atenti la viitor, pentru ca aceste mutatii care sa duca la schimbarea raspunsului fata de vaccin se pot produce in cativa ani de zile, deci intr-un timp mai lung, nu in cateva luni de zile. Insa, pe viitor, noi ar trebui sa vaccinam 60% din populatie intr-un an de zile si sa limitam, in acelasi timp, la minimum posibil, numarul de infectii. Asta pentru a nu-i da posibilitatea virusului sa gaseasca inca o persoana sau mai multe, cu raspuns imun slab, si sa produca alte mutatii majore precum cea de acum.CITESTE SI: