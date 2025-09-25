Meteo: E cald de Paste, dar va si ploua

Meteorologii anunta temperaturi destul de ridicate in prima si a doua zi de Paste, insa si ploi in toata tara.

Duminica sunt anuntate precipitatii in toate regiunile tarii, iar luni doar in Banat, Oltenia, Muntenia si Dobrogea.

Temperaturile maxime pe regiuni vor arata astfel, duminica: 21 de grade in Moldova, 17 in Maramures, 20 in Transilvania, 22 in Crisana, 26 in Banat, 28 in Oltenia, 27 in Muntenia, iar in Dobrogea vor fi 23 de grade.

In Bucuresti, duminica, maxima va fi de 25 de grade Celsius, dar vor fi si averse cu descarcari electrice.

Iata maximele de duminica in alte orase din tara:

Brasov: 18 grade

Oradea: 17 grade

Constanta: 16 grade

Suceava: 13 grade

Baia Mare: 16 grade

Cluj-Napoca: 16 grade

Pitesti: 25 grade

Sibiu: 19 grade

Iasi: 16 grade

Galati: 21 grade

Arad: 22 grade

Ploiesti: 24 grade

Timisoara: 23 grade

Craiova: 26 grade

Drobeta-Turnu Severin: 26 grade

Giurgiu: 27 grade

Targu Mures: 16 grade

Luni, ploile se restrang si se raceste putin, iar temperaturile maxime in regiunile tarii vor ajunge la 15 grade in Moldova, 17 in Maramures, Oltenia, Muntenia si Transilvania, 19 in Crisana si Banat, iar in Dobrogea vor fi 17 grade.

Luni, in Capitala, maxima va fi de 16 grade Celsius.

Iata maximele de luni in alte orase din tara:

Brasov: 14 grade

Oradea: 17 grade

Constanta: 14 grade

Suceava: 13 grade

Baia Mare: 17 grade

Cluj-Napoca: 17 grade

Pitesti: 16 grade

Sibiu: 16 grade

Iasi: 14 grade

Galati: 16 grade

Arad: 18 grade

Ploiesti: 17 grade

Timisoara: 19 grade

Craiova: 14 grade

Drobeta-Turnu Severin: 15 grade

Giurgiu: 16 grade

Targu Mures: 17 grade

