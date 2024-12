Meteo: Weekendul vine cu ninsori, viscol si polei

Urmeaza un weekend cu ninsori, viscol, polei si lapovita in toata tara.

Administratia Nationala de Meteorologie a emis mai multe atentionari pentru acest weekend, urmand ca vineri sa intre in vigoare o informare meteorologica si un cod galben de ninsori valabile pana duminica, dar si un cod portocaliu de ninsori si viscol care intra in vigoare sambata si expira duminica.

Citeste si In Bucuresti se anunta ninsori, polei si vant puternic in weekend

Sambata vom avea parte de precipitatii sub forma de lapovita si ninsori. Vor fi maxime de 0 grade in Moldova, 2 in Maramures, 3 in Crisana, 2 in Transilvania, 3 in Banat, 2 in Oltenia, 3 Muntenia si 10 grade in Dobrogea.

Sambata vine cu ninsori si in Capitala, unde va fi maxim 1 grad ziua si tot 1 grad noaptea.

Iata maximele prognozate pentru sambata in alte orase din tara:

Brasov: 2 grade

Oradea: 2 grade

Constanta: 8 grade

Suceava: -4 grade

Baia Mare: 1 grad

Cluj-Napoca: 1 grad

Pitesti: 2 grade

Sibiu: 2 grade

Iasi: -1 grad

Galati: 1 grad

Arad: 1 grad

Ploiesti: 2 grade

Timisoara: 1 grad

Craiova: 1 grad

Drobeta-Turnu Severin: 2 grade

Giurgiu: 1 grad.

Duminica se va incalzi putin si vom avea maxime de 7 grade in Moldova, 2 in Maramures, 2 in Crisana, 2 in Transilvania, 2 in Banat, 3 in Oltenia, 8 Muntenia si 11 grade in Dobrogea.

Ads

In Capitala creste temperatura pana la 4 grade ziua, insa noaptea va fi 1 grad. Meteorologii anunta ploi.

Iata maximele prognozate pentru sambata in alte orase din tara:

Brasov: 5 grade

Oradea: 2 grade

Constanta: 9 grade

Suceava: -1 grad

Baia Mare: 4 grade

Cluj-Napoca: 3 grade

Pitesti: 4 grade

Sibiu: 4 grade

Iasi: -1 grad

Galati: 4 grade

Arad: 1 grad

Ploiesti: 4 grade

Timisoara: 1 grad

Craiova: 4 grade

Drobeta-Turnu Severin: 3 grade

Giurgiu: 4 grade.

Vezi cum va fi vremea pana pe 23 decembrie

A.G.

Ads