260 de romani repatriati din Turcia si Marea Britanie: Printre ei, pacienti, marinari si persoana fara adapost

"In continuarea demersurilor intreprinse pentru facilitarea revenirii in tara a cetatenilor romani aflati in strainatate si care au fost afectati de masurile de restrangere a transportului aerian adoptate in contextul gestionarii pandemiei de COVID-19, Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca, in cursul zilei de 1 iunie, a fost facilitata revenirea in tara a 70 cetateni romani care se aflau pe teritoriul Republicii Turcia si a 190 cetateni romani din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, ca urmare a demersurilor comune ale Ministerului Afacerilor Externe, ale Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor si ale Ministerului Afacerilor Interne", arata MAE.Printre cetatenii romani repatriati din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord sunt persoane fara adapost, personal navigant si persoane spitalizate care au beneficiat de sprijinul autoritatilor britanice in vederea repatrierii.Repatrierea a fost asigurata cu doua curse aeriene speciale operate de compania Tarom , pe rutele Bucuresti -Istanbul-Bucuresti si Bucuresti-Londra-Bucuresti.De asemenea, demersurile autoritatilor romane au permis revenirea in tara si a doi cetateni ai Republicii Turcia, a doi cetateni ai Republicii Elene si a unui cetatean al Republicii Islamice Iran, rezidenti in Romania.Potrivit MAE, aceste demersuri au permis deplasarea si a 124 de cetateni straini catre Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si a 58 de cetateni turci catre Republica Turcia.