Testul antigen, folosit pentru diagnostic pentru ca e mai ieftin si mai rapid. Testul PCR ramane cel mai sigur

De la inceputul pandemiei pana recent existau doua tipuri de teste pentru depistarea COVID-19. Unul era testul PCR, cel oficial, singurul pe baza caruia putea fi pus diagnostic.Al doilea era testul serologic de determinare de imunoglobuline - IgG si IgM. Este acel test rapid pentru detectarea de anticorpi din sange, ceea ce arata ca o persoana a trecut deja prin infectie si a dezvoltat imunitate. In acest caz, testul indica doar prezenta anticorpilor, fara a putea spune ca e vorba de o infectie cu SARS-CoV 2 sau alt virus.De curand, pe piata au aparut testele rapide cu antigen, despre care specialistii spun ca au o eficienta de 95 la suta, avand capacitatea sa indice foarte rapid daca este vorba de COVID-19 sau nu. Autoritatile romane au decis ca un diagnostic de COVID-19 sa poata fi pus si pe baza unui test rapid antigen."Multi considera ca daca nu faci PCR nu trebuie sa te izolezi, dar este o noua ordonanta de guvern care spune ca poti pune diagnosticul si pe testul rapid, dar testul acela trebuie inregistrat ca si PCR. La nivelul institutiilor medicale se poate pune diagnosticul si pe baza testului rapid. Numai ca oamenii stau acasa si nu isi mai fac PCR", a sustine doctorul Virgil Musta.Medicul a admis ca "diagnosticul de certitudine se pune prin PCR, dar si testele de antigen implica aceasi masura ca si testele PCR, adica implica izolare si carantinare"."Iti permite (n.r. testul antigen) sa pui diagnosticul un pic mai ieftin, pentru ca PCR este mai scump, mai ales in urgenta sau in ambulator. In 15 minute ii poti pune diagnosticul", a mai declarat Musta.Prof. dr. Maria Puiu, seful Disciplinei de Genetica de la Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) Victor Babes din Timisoara sustine ca testul antigen este mult mai sigur decat testul cu anticorpi. Totusi, sustine specialistul, diagnosticul oficial ar trebui pus doar pe baza unui PCR, testele rapide fiind utile ca o metoda de screening."Este un screening initial care se face tehnic mai usor, este mai ieftin, dar se recomanda ca pentru testele pozitive, sa se faca pentru evaluarea finala si test PCR. Nu este pentru diagnostic (n.r. testul antigen), este, totusi, pentru screening. Au o eficienta mai mare, dar se apreciaza ca pot exista si teste fals-pozitive. Atunci, pentru acele cinci la suta care ar putea sa fie fals-pozitive se recomanda sa fie efectuat si testul PCR", a explicat Maria Puiu.Sefa disciplinei de Genetica a mai aratat ca "despre aceste teste screening se spune ca sunt mai susceptibile de a omite o infectie fata de testul PCR". "Practic, acest test a fost declarat conform de OMS si Centrul European de Control al Bolilor Transmisibile pentru ca e nevoie de un triaj al simptomaticilor in unitatile de primiri urgente pentru ca el poate decongestiona cat mai rapid si in siguranta aceste zone. Dureaza doua-trei minute sa faci un astfel de test. Este mai bun decat testul de anticorpi, dar trebuie sa avem in vedere ca are si limitari", a mai explicat profesorul universtitar.