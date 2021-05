Maratonul vaccinarii continua in Bucuresti, la Sala Palatului si la Biblioteca Nationala. Ce surprize ii asteapta pe doritori

Incepand cu ora 11,00, presedintele Comitetului national pentru coordonarea vaccinarii anti-COVID, dr. Valeriu Gheorghita , va vaccina la Sala Palatului.Tot la Sala Palatului sunt programate sambata doua conferinte de presa: una de la ora 12,00, la care vor participa prof. dr. Viorel Jinga - rectorul UMF 'Carol Davila' din Bucuresti, conf. dr. Mihai Craiu - coordonatorul centrului de vaccinare de la Sala Palatului, prof. dr. Doina Draganescu - decanul Facultatii de Farmacie din cadrul UMF 'Carol Davila' si dr. Beatrice Mahler - medic pneumolog, managerul Institutului "Marius Nasta", iar cealalta de la ora 18,00, unde vor fi prezenti prof. dr. Viorel Jinga, prof. dr. Serban Bubenek - presedintele Societatii Romane de Anestezie si Terapie Intensiva, prof. dr. Simona Ruta - prorector cu probleme de cercetare stiintifica la UMF 'Carol Davila' si conf. dr. Florentina Furtunescu - prorector pentru strategie institutionala, evaluare academica si calitate.La Biblioteca Nationala, in timpul vaccinarii, incepand cu ora 16,00, artisti de la Teatrul Ambasadorii vor oferi reprezentatii de dans, iar de la ora 18,00, Mircea Lazar, solist al Operei Nationale Bucuresti, interpreteaza la vioara Sonata nr. 1 in sol minor pentru vioara solo si Partita nr. 2 in re minor pentru vioara solo de Bach.