Angajatii Edenred isi amplifica actiunile in sprijinul comunitatilor locale, in cadrul evenimentului global Idealday

Mai aproape de comunitatile locale decat oricand, cu 85 de initiative in 2021

Un simbol al angajamentelor sociale ale grupului Edenred

Aceasta zi unica este suma intregului spectru al politicii "Ideale" de responsabilitate sociala corporativa (CSR) a grupului Edenred, cu initiative precum servirea meselor persoanelor defavorizate, curatarea zonelor naturale si contactarea persoanelor cu dificultati.In cadrul celui de-al cincilea eveniment Idealday, au avut loc 85 de initiative de sprijin in comunitatile din intreaga lume, din Tokyo, Rio de Janeiro, Paris, Londra, Bruxelles si Bucuresti.In Romania, echipele Edenred s-au mobilizat si au participat la mai multe actiuni desfasurate simultan cu ocazia Idealday. 2021 este anul in care Edenred Romania isi dedica energia protejarii mediului, promovarii unui stil de viata sanatos si sustinerii proiectelor de educatie nutritionala.O parte dintre angajati au ajutat la ingrijirea copacilor plantati, anul trecut, in Parcul Natural Vacaresti, din Bucuresti. Alti angajati au fost alaturi de copiii ce frecventeaza cursurile de programare oferite in comunitate de asociatia Code Kids, care au primit un pranz sanatos si au participat la un seminar despre nutritie, adaptat varstei lor.Cu ocazia Idealday, a fost plantat, in judetul Dolj, cate un stejar in numele fiecarui coleg, iar intreaga echipa a adoptat un urs din rezervatia de la Zarnesti, patronata de Asociatia Milioane de Prieteni. Donatia, facuta in numele intregii echipe, ii va oferi hrana si asistenta medicala necesare timp de o luna.Unul dintre cele mai ambitioase proiecte de anul acesta in cadrul Idealday a fost sprijinirea copiiilor din comuna Doicesti, judetul Dambovita, care au primit jucarii si carti noi donate de angajatii Edenred. Parte din echipe si-au petrecut ziua de vineri alaturi de copii, pentru care au fost organizate jocuri antrenante, mentinand regulile de siguranta.Printre initiativele desfasurate in alte parti ale lumii, echipele Edenred Singapore au facut curatenie pe plaje, in timp ce angajati ai Grupului din Franta au creat spatii verzi in caminele de batrani din suburbiile vestice ale Parisului. Echipe din Edenred Belgia au sustinut traininguri de digitalizare micilor comercianti, astfel incat sa isi poata dezvolta afacerile, in timp ce 1.000 de angajati din Brazilia au organizat actiuni offline si online, pentru a ajuta tinerii sa intre pe piata muncii, sa discute cu persoanele in varsta si sa sprijine organizatiile locale non-profit.Lansat in 2017, Idealday le ofera angajatilor Edenred sansa de a se implica in initiative de sensibilizare care se incadreaza in unul dintre cei trei piloni ai politicii de CSR a Grupului: Idealpeople, care are ca scop imbunatatirea calitatii vietii; Idealplanet, care se implica in conservarea mediului; si Idealprogress, prin care cauta sa aduca valoare in mod responsabil. Idealday reflecta si obiectivul Grupului, dezvaluit la Adunarea Generala Edenred din 11 mai: "Imbogatiti conexiunile. Pentru bine." ("Enrich connections. For good.")