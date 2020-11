Autoritatile au propus carantinarea Bistritei pentru 14 zile. Incidenta cazurilor de Covid-19 se apropie de 10/1.000

"In cadrul sedintei Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta de azi, s-a decis parcurgerea demersurilor pentru carantinarea municipiului Bistrita, unde incidenta cazurilor de COVID-19 a ajuns astazi la un numar de 9,01/1000 locuitori fara focare, respectiv 9,83/1000 locuitori cu focare. Directia de Sanatate Publica a inaintat astazi catre Institutul National de Sanatate Publica analiza ce cuprinde si datele statistice din ultimele 14 zile, documentatie care sta la baza hotararii de carantinare", se mentioneaza in comunicat.CJSU a propus o serie de masuri prin care sa se reduca numarul cazurilor de COVID-19, printre care se numara si intervale orare diferite pentru deplasarile care au ca scop asigurarea de bunuri de necesitate, in functie de varsta: pentru persoanele cu varsta peste 65 de ani in intervalul orar 10,00 - 14,00, iar pentru persoanele cu varsta sub 65 de ani, in intervalele orare 06,00 - 10,00, respectiv 14,00 - 20,00.